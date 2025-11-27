Ρεύμα: «Έρχεται» μικρή αποκλιμάκωση στα τιμολόγια Δεκεμβρίου αλλά όχι για όλους

Η πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς «δείχνει» ήπια αποκλιμάκωση στα τιμολόγια ρεύματος του Δεκεμβρίου, με τη μέση τιμή του Νοεμβρίου (έως 26/11) να διαμορφώνεται στα 106,97 €/MWh, έναντι 111,26 €/MWh τον Οκτώβριο – μια συγκρατημένη πτώση 3,86%.

Αν και η μείωση παραμένει μικρή, η τάση σταθεροποίησης που καταγράφεται μετά τις ισχυρές διακυμάνσεις του φθινοπώρου, αφήνει «ανοικτό παράθυρο» για ελαφρές μειώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία αναμένονται να ανακοινωθούν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το τελευταίο διάστημα, η χονδρική αγορά πιέζεται «προς τα κάτω» από ένα μείγμα καθοδικών παραγόντων:

τις χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου,

την αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ,

αλλά και την εξομάλυνση στη λειτουργία των θερμικών μονάδων.

Το αποτέλεσμα; Ένας Νοέμβριος με σημαντικά ηπιότερη εικόνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να κινηθούν είτε σε σταθερές τιμές, είτε σε μια συμβολική μείωση των κυμαινόμενων χρεώσεων.

Σύμφωνα με παράγοντες της ενεργειακής αγοράς, η αποκλιμάκωση πιθανότατα θα «περάσει» στους καταναλωτές ως μείωση 1–3 €/MWh στα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια – δηλαδή στα προγράμματα που «ακολουθούν» κατά πόδας την αγορά.

Σταθερά συμβόλαια: Το «ασφαλές λιμάνι» κερδίζει έδαφος

Παρά τη – μικρή έστω – μείωση του Δεκεμβρίου, η μηνιαία αστάθεια της χονδρικής αγοράς συνεχίζει να συντηρεί το «τοπίο» της αβεβαιότητας. Και αυτή η αβεβαιότητα, όπως φαίνεται, τροφοδοτεί τη μεγάλη στροφή των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται:

ραγδαία αύξηση νέων fixed συμβολαίων,

ισχυρό ενδιαφέρον από νοικοκυριά που θέλουν προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς,

αλλά και «προτίμηση» σε 12μηνα και 24μηνα συμβόλαια, που αρκετοί πάροχοι προσφέρουν ήδη σε ανταγωνιστικές τιμές.

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ αποτυπώνουν τη «μετακίνηση» με αριθμούς:

Τα πράσινα τιμολόγια ξεκίνησαν το 2025 με 4.140.451 μετρητές, αλλά έπεσαν στους 3.681.818 τον Αύγουστο, χάνοντας πάνω από 450.000 ρολόγια.

Στον αντίποδα, τα μπλε σταθερά προϊόντα σημείωσαν καθαρό κέρδος 513.922 μετρητών.

Παρόμοια η εικόνα και στους μη οικιακούς μετρητές, την πιο «ζωντανή» κατηγορία της αγοράς:

Τα πράσινα έχασαν σχεδόν 59.000 ρολόγια φέτος.

Τα μπλε, αντίθετα, ενισχύθηκαν κατά 76.000, αγγίζοντας τα 352.698 τον Αύγουστο.

Η αγορά ενέργειας βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με την αλυσίδα εφοδιασμού του φυσικού αερίου να παραμένει ευάλωτη σε διεθνείς αναταράξεις. Και γι’ αυτό, όπως εκτιμούν στελέχη του κλάδου, η στροφή στα σταθερά συμβόλαια δεν είναι παροδική, ήρθε για να μείνει.

Οι ανακοινώσεις έρχονται

Σε κάθε περίπτωση, οι προμηθευτές αναμένονται να ανακοινώσουν τις νέες χρεώσεις ρεύματος εντός των πρώτων ημερών του Δεκεμβρίου, με το «σήμα» μέχρι στιγμής να δείχνει ήπιες μειώσεις στα κυμαινόμενα προϊόντα και διατήρηση σταθερότητας στα fixed.