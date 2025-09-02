Ρεύμα: Καταιγίδα μειώσεων στα «πράσινα» τιμολόγια Σεπτεμβρίου – Πού κυμαίνονται οι νέες τιμές

Με σημαντικές μειώσεις ξεκινά ο Σεπτέμβριος για τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος, καθώς οι πάροχοι –με πρώτη τη ΔΕΗ– ανακοίνωσαν νέες χρεώσεις που φέρνουν «ανάσα» στα νοικοκυριά.

Η πτώση στις τιμές της χονδρικής αγοράς –που τον Αύγουστο έκλεισε στα 73,15 €/MWh από 100,57 €/MWh τον Ιούλιο– σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, έφερε αποκλιμάκωση στη λιανική που φτάνει ακόμη και το -48%.

Οι μειωμένες τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι έρχονται λίγα 24ωρα μετά την προειδοποίηση της κυβέρνησης για χαμηλότερες τιμές στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλιώς παραγωγοί και πάροχοι θα βρίσκονταν αντιμέτωποι με φορολόγηση των υπερκερδών.



Έτσι, οι χρεώσεις για τον Σεπτέμβριο διαμορφώνονται πλέον από 8,98 έως 16,2 λεπτά/kWh, όταν τον Αύγουστο κινούνταν μεταξύ 15,15 και 25,5 λεπτών. Η μέση τιμή πέφτει στα 14,1 λεπτά/kWh, δηλαδή 26% χαμηλότερα από τον περασμένο μήνα.

Οι νέες τιμές ανά πάροχο

ΔΕΗ: Στα 12,9 λεπτά/kWh το οικιακό τιμολόγιο (Γ1) – η δεύτερη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 12 μηνών. Στο νυχτερινό τιμολόγιο η χρέωση πέφτει στα 11,48 λεπτά/kWh, ενώ για πάνω από 500 kWh η τιμή είναι 15,308 λεπτά/kWh.

Protergia: Στα 15,9 λεπτά/kWh το Home Value Special με έκπτωση συνέπειας, μειωμένο κατά 11%.

ΗΡΩΝ: Στο Basic Home η χρέωση πέφτει στα 10,96 λεπτά/kWh, δηλαδή -38% σε σχέση με τον Αύγουστο.

Elpedison: Σταθερή τιμή 15,24 λεπτά/kWh για όλη την κατανάλωση. Μείωση 15%-35% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Φυσικό Αέριο: Στα 15,74 λεπτά/kWh το «Ρεύμα Οικιακό», μείωση 12%.

NRG: Στα 15,9 λεπτά/kWh το ειδικό τιμολόγιο, -20% έναντι Αυγούστου.

Ελίν: Η μεγαλύτερη μείωση – σχεδόν στο μισό. Το Power On! Home Green πέφτει στα 8,97 λεπτά/kWh από 14,24 λεπτά (-48%).

Volton: Στα 13,5 λεπτά/kWh το Volton Green Ειδικό, μείωση 18%.

ZeniΘ: Το Power Home Start διαμορφώνεται στα 16,15 λεπτά/kWh, με -37% από τον Αύγουστο.

Τι σημαίνει για τον καταναλωτή

Οι νέες χρεώσεις φέρνουν σημαντική ελάφρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά μετρούν κάθε ευρώ. Αν συνεχιστεί η τάση αποκλιμάκωσης στη χονδρική, οι καταναλωτές μπορεί να δουν ακόμη χαμηλότερες τιμές το φθινόπωρο.