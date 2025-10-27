Ρεύμα: Νέα «έκρηξη» στη χονδρική τιμή – Κακά μαντάτα για τα «πράσινα» τιμολόγια του Νοεμβρίου

Η ενεργειακή αγορά «παίρνει φωτιά» για ακόμη μία φορά. Η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος εκτοξεύθηκε πάνω από 20% μέσα σε έναν μήνα, σηματοδοτώντας το τέλος της καλοκαιρινής ανάσας που έδωσαν οι χαμηλές τιμές και η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.



Μετά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, ο Οκτώβριος φέρνει νέα δεδομένα: η μέση χονδρική τιμή για τις πρώτες 20 ημέρες του μήνα ανήλθε στα 115,49 ευρώ/MWh, έναντι 92,77 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο – αύξηση πάνω από 20% σε μηνιαία βάση και σχεδόν 40% σε σχέση με τον Αύγουστο.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ένα πράγμα: τα «πράσινα» ενεργειακά τιμολόγια του Νοεμβρίου αναμένεται να «τσιμπήσουν» ξανά, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να βάζουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.

Γιατί ανεβαίνει η χονδρική τιμή

Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές, η ανοδική τροχιά της χονδρικής τιμής οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

Μειωμένη παραγωγή από ΑΠΕ λόγω καιρικών συνθηκών,

Αύξηση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου,

Άνοδο της ζήτησης ενόψει φθινοπώρου.

Το αποτέλεσμα; Η χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θυμίζει ξανά τις έντονες διακυμάνσεις του 2022, με τους παρόχους να προσπαθούν να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων – ή να τις μετακυλήσουν στους καταναλωτές.

Οι μικροί πάροχοι ανέβασαν τιμές – Η ΔΕΗ κράτησε σταθερά τα τιμολόγια

Η πλειοψηφία των μικρότερων εταιρειών ενέργειας αύξησε τις χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου, προεξοφλώντας την άνοδο της χονδρικής.

Η μέση τιμή για την αγορά διαμορφώθηκε στα 0,164 €/kWh, αυξημένη κατά περίπου 2,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (0,160 €/kWh).

Αντίθετα, η ΔΕΗ επέλεξε να κρατήσει σταθερά τα τιμολόγιά της, απορροφώντας τις αυξήσεις της χονδρικής:

«Πράσινο» οικιακό τιμολόγιο: 0,129 €/kWh

Ζώνες χαμηλής χρέωσης: 0,1148 €/kWh

Έτσι, οι πελάτες της ΔΕΗ με διζωνικούς μετρητές εξακολουθούν να επωφελούνται από σημαντικά χαμηλότερες τιμές κατά τις ώρες νυχτερινής κατανάλωσης.

Οι τιμές των υπόλοιπων παρόχων τον Οκτώβριο

ΗΡΩΝ: 0,14761 €/kWh.

OTE Estate: 0,1485 €/kWh.

Protergia: 0,149 €/kWh.

Volton: 0,15885 €/kWh.

Φυσικό Αέριο: 0,166 €/kWh.

Ελινόιλ: 0,17112 €/kWh.

Eunice: 0,17748 €/kWh (ημερήσιο & νυχτερινό).

NRG: 0,185 €/kWh.

Elpedison: 0,15241 €/k

Το βλέμμα στραμμένο στον Νοέμβριο

Όλα δείχνουν πως η ενεργειακή πίεση θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα. Με τη χονδρική τιμή να κινείται σε ανοδική πορεία και το φυσικό αέριο να παραμένει ακριβό, οι καταναλωτές δύσκολα θα δουν αποκλιμάκωση στους λογαριασμούς τους πριν το τέλος του φθινοπώρου.



Η ενεργειακή κρίση, αν και «ήπια» σε σχέση με το 2022, παραμένει εδώ – με τις αυξήσεις να υπενθυμίζουν πως η εποχή της φτηνής ενέργειας δεν έχει ακόμη επιστρέψει.