Ρεύμα: Οριακά αυξημένες τιμές τον Ιανουάριο – Πού «κάθεται η μπίλια» για τα πράσινα τιμολόγια

Ελαφρώς υψηλότερα, σε σχέση με τον Νοέμβριο, φαίνεται ότι θα κλείσει ο Δεκέμβριος στη μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά, εξέλιξη που «δείχνει» είτε οριακές αυξήσεις, είτε διατήρηση σταθερών τιμολογίων στη λιανική για τον Ιανουάριο.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με τη ΔΕΗ να δίνει παραδοσιακά τον τόνο, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια, παρά το γεγονός ότι τον Νοέμβριο η χονδρική είχε υποχωρήσει σε σχέση με τον Οκτώβριο, δεν πέρασαν μειώσεις στους λογαριασμούς. Τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια διατηρήθηκαν αμετάβλητα.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα επαναληφθεί και τον πρώτο μήνα του 2026, αν και κάθε προμηθευτής κινείται με βάση τη δική του εμπορική στρατηγική και κυρίως, τους στόχους του στο παιχνίδι του μεριδίου αγοράς.

Χονδρική χωρίς… νεύρα

Αν οδηγός για τη λιανική αγορά ρεύματος παραμένει η Αγορά Επόμενης Ημέρας του ελληνικού Χρηματιστήριο Ενέργειας, τότε το σήμα που εκπέμπεται είναι η σχετική σταθερότητα.

Οκτώβριος: 112,26 €/MWh

Νοέμβριος: 106,45 €/MWh

Δεκέμβριος (έως 29/12): 110,88 €/MWh

Με δεδομένο ότι και τον Δεκέμβριο , παρά τις διακυμάνσεις, οι τιμές στη λιανική έμειναν σχεδόν αμετάβλητες, η ίδια συνταγή εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί και τον Ιανουάριο.

Τα πράσινα παραμένουν πρώτα, αλλά όχι μόνα

Το πράσινο κυμαινόμενο τιμολόγιο εξακολουθεί να είναι το πιο διαδεδομένο προϊόν, αν και τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι καταναλωτές ψάχνουν εναλλακτικές.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η στροφή προς τα μπλε σταθερά τιμολόγια ετήσιας διάρκειας, τα οποία καλύπτουν πλέον περίπου 1,5 εκατ. καταναλωτές.

Στο 60% τα πράσινα – Υποχωρούν σταδιακά

Τον Οκτώβριο του 2025, σχεδόν 6 στους 10 καταναλωτές τροφοδοτούνταν με πράσινο τιμολόγιο, όταν τον Ιανουάριο του 2026 το αντίστοιχο ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 70,26%, καταγράφοντας σταδιακή υποχώρηση.

Το πράσινο τιμολόγιο, προϊόν μεταβατικού χαρακτήρα, εισήχθη το 2024 για να διευκολύνει τη μετάβαση μετά την ενεργειακή κρίση. Παρότι αρχικά είχε ισχύ ενός έτους, παρατάθηκε για το 2025 και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί και το 2026, καθώς αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη η μαζική μετακίνηση των οικιακών καταναλωτών σε άλλα μοντέλα τιμολόγησης.

Το 2026 φέρνει περισσότερες επιλογές (και περισσότερη πολυπλοκότητα)

Από το νέο έτος, πάντως, οι επιλογές για τους καταναλωτές πολλαπλασιάζονται. Στην αγορά ετοιμάζονται να μπουν:

Υβριδικά τιμολόγια, που συνδυάζουν σταθερή και ευέλικτη χρέωση

Δυναμικά «πορτοκαλί» τιμολόγια, τα οποία αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα τον Απρίλιο και απευθύνονται αποκλειστικά σε καταναλωτές με έξυπνο μετρητή

Εν κατακλείδι οι λογαριασμοί μπορεί να μην «τσιμπήσουν» άμεσα, αλλά το τοπίο γίνεται πιο σύνθετο. Και το 2026 δεν θα είναι χρονιά για επιλογές στο… πόδι.