Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στα τιμολόγια - Φθηνότερα τα «κίτρινα», ακριβότερα τα «μπλε»

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα κυμαινόμενα τιμολόγια επανέρχονται ως η οικονομικότερη επιλογή για τους καταναλωτές, με αντάλλαγμα όμως τη μεγαλύτερη έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς. Αντίθετα, τα σταθερά τιμολόγια εξακολουθούν να προσφέρουν ασφάλεια και προβλεψιμότητα, αλλά πλέον συνοδεύονται από υψηλότερες χρεώσεις για όσους επιλέγουν νέο συμβόλαιο.

νέο εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, η εικόνα προκύπτει από το νέο εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), το οποίο αποτυπώνει τη μεταβολή της εμπορικής πολιτικής των προμηθευτών σε σχέση με το 2025, όταν τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια αποτελούσαν τη φθηνότερη επιλογή της αγοράς.

Οι μέσες χρεώσεις το 2026

Για μια μέση οικιακή κατανάλωση 300 κιλοβατωρών (kWh) τον μήνα, που αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των νοικοκυριών, τα στοιχεία του επταμήνου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2026 δείχνουν ότι:

τα κυμαινόμενα («κίτρινα») τιμολόγια είχαν μέση μηνιαία χρέωση 49,99 ευρώ,

τα σταθερά («μπλε») διαμορφώθηκαν στα 55,86 ευρώ,

ενώ τα ειδικά («πράσινα») τιμολόγια ανήλθαν στα 56,06 ευρώ.

Καθ' όλη τη διάρκεια του επταμήνου, τα «κίτρινα» τιμολόγια ήταν τα οικονομικότερα, με μοναδική εξαίρεση τον Μάρτιο, όταν χαμηλότερη χρέωση κατέγραψαν τα «πράσινα» τιμολόγια, των οποίων οι τιμές ανακοινώνονται από τους προμηθευτές την πρώτη ημέρα κάθε μήνα.

Η ανατροπή σε σχέση με το 2025

Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά σε σύγκριση με το 2025. Τότε, τα σταθερά τιμολόγια ήταν η πλέον συμφέρουσα επιλογή, με μέση μηνιαία χρέωση 46,62 ευρώ, ακολουθούσαν τα κυμαινόμενα με 51,69 ευρώ, ενώ ακριβότερα παρέμεναν τα ειδικά τιμολόγια με 55,84 ευρώ.

Παρότι τα στοιχεία των δύο περιόδων δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, λόγω των εποχικών διακυμάνσεων που επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, αποτυπώνουν με σαφήνεια την αλλαγή τάσης στην αγορά.

Συγκεκριμένα:

η μέση χρέωση των κυμαινόμενων τιμολογίων υποχώρησε από 51,69 ευρώ σε 49,99 ευρώ,

τα ειδικά («πράσινα») τιμολόγια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, από 55,84 ευρώ σε 56,06 ευρώ,

ενώ τα σταθερά («μπλε») αυξήθηκαν σημαντικά, από 46,62 ευρώ σε 55,86 ευρώ.

Οι αυξήσεις αυτές αφορούν νέες συμβάσεις, καθώς οι καταναλωτές που είχαν ήδη συνάψει σταθερά συμβόλαια συνεχίζουν να πληρώνουν τις τιμές που είχαν «κλειδώσει» κατά την υπογραφή τους.

Πώς αντέδρασαν οι καταναλωτές

Οι μεταβολές στις τιμές αποτυπώνονται και στις επιλογές των νοικοκυριών. Κατά τη διάρκεια του 2025, όταν τα σταθερά τιμολόγια ήταν τα πιο ανταγωνιστικά, το μερίδιό τους υπερδιπλασιάστηκε, από 13,27% τον Δεκέμβριο του 2024 σε 27,83% έναν χρόνο αργότερα.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και τους πρώτους μήνες του 2026, αλλά με αισθητά πιο ήπιους ρυθμούς, καθώς οι αυξήσεις στις νέες χρεώσεις περιόρισαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Έτσι, στο τέλος Απριλίου 2026, σταθερό τιμολόγιο είχε επιλέξει το 31,53% των οικιακών πελατών.

Αντίθετα, το μερίδιο των κυμαινόμενων («κίτρινων») τιμολογίων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, κοντά στο 14%, καθ' όλη την περίοδο από το 2024 και μετά.

Η μεγαλύτερη μετακίνηση καταναλωτών προήλθε από τα ειδικά («πράσινα») τιμολόγια, των οποίων το μερίδιο μειώθηκε από 72,64% στα τέλη του 2024 σε 57,98% στο τέλος του 2025 και περαιτέρω στο 54,43% τον Απρίλιο του 2026. Παρά τη σημαντική υποχώρηση, εξακολουθούν να αποτελούν τη δημοφιλέστερη κατηγορία τιμολογίων στην ελληνική αγορά, ακόμη και αν οι χρεώσεις τους παραμένουν οι υψηλότερες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ