Ρεύμα: Πτώση στη μέση τιμή τον Δεκέμβριο –Ποιοι πάροχοι αύξησαν τις τιμές στα «πράσινα» τιμολόγια

Με… φρένο στις ανατιμήσεις μπαίνει ο Δεκέμβριος για την πλειονότητα των παρόχων, καθώς τα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια παραμένουν στα επίπεδα του Νοεμβρίου. Οι διαφοροποιήσεις περιορίζονται σε λίγους, κυρίως μικρότερους παίκτες, που προχωρούν είτε σε στοχευμένες μειώσεις είτε σε οριακές αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατώρας.

Την ίδια ώρα, στη χονδρική, η εικόνα είναι αντίστροφη: η μέση τιμή της MWh τον Νοέμβριο υποχώρησε κατά 5,18% σε σχέση με τον Οκτώβριο, καθώς οι χαμηλότερες τιμές του δεύτερου δεκαπενθημέρου κάλυψαν τις αυξημένες τιμές των πρώτων εβδομάδων του μήνα. Με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων η μέση τιμή λιανικής διαμορφώνεται στα 0,186 €/kWh από χαμηλότερα κατά 2,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο όπου η μέση τιμή ήταν στα 0,19 €/kWh.

Πώς κινήθηκαν οι πάροχοι

ΔΕΗ

Η μεγαλύτερη εταιρεία της αγοράς κρατά αμετάβλητο το «πράσινο» τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWhγια κατανάλωση έως 500 kWh. Στην τρίτη κλίμακα (>500 kWh) σημειώνεται μικρή αύξηση στα 0,16619 €/kWh, ενώ το νυχτερινό μειώνεται στα 0,12333 €/kWh.

Protergia

Σταθερά η κιλοβατώρα στο 0,159 €/kWh στο Value Special (με συνέπεια πληρωμών).

ΗΡΩΝ

Αμετάβλητο το BASIC HOME στα 0,1476 €/kWh.

Enerwave (πρώην Elpedison)

Σταθερή τιμή για τις πρώτες 100 kWh (0,15241 €/kWh), ενώ στη δεύτερη κλίμακα πέφτει από 0,264 σε 0,23194 €/kWh.

ZENITH

Οριακή αύξηση από 0,25227 σε 0,25252 €/kWh.

NRG

Σταθερά στα 0,197 €/kWh, με έκπτωση σε e-bill και πάγια εντολή.

Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Μικρή αύξηση από 0,197 σε 0,209 €/kWh.

Volton

Οριακή άνοδος από 0,19936 σε 0,19961 €/kWh.

Eunice

Ισχυρή μείωση: από 0,19929 σε 0,16425 €/kWh.

ΕΛΙΝΟΙΛ

Επίσης σημαντική μείωση, από 0,19488 σε 0,15671 €/kWh.

OTE Estate

Σταθερά στα 0,1584 €/kWh.

Solar Energy

Ελαφρά αύξηση από 0,17539 σε 0,17898 €/kWh, με μηδενισμό παγίου (έναντι 5€ τον Νοέμβριο).

Η εικόνα στη χονδρική: Πτώση και αρνητικές τιμές

Σύμφωνα με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η μέση χονδρική τιμή έπεσε στα 106,45 €/MWh, από 112,26 €/MWh τον Οκτώβριο.

Η ανώτατη τιμή ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης μειώθηκε από 561,15 σε 347,85 €/MWh, ενώ καταγράφηκαν και πάλι αρνητικές τιμές, με χαμηλότερη τα -4,50 €/MWh.

Στο μίγμα παραγωγής:

Οι ΑΠΕ παραμένουν σταθερές στο ~44%.

Το φυσικό αέριο πέφτει από 42,41% σε 37,25%.

Ο λιγνίτης διπλασιάζει το ποσοστό του (από 2,44% σε 4,42%).

Οι εισαγωγές ανεβαίνουν από 5,42% σε 8,08%.

Τι περιμένουμε για τον χειμώνα

Ο ευρωπαϊκός χειμώνας και κυρίως η πορεία του φυσικού αερίου στο TTF θα καθορίσει την κατεύθυνση των τιμών ρεύματος τους επόμενους μήνες. Το μοντέλο οριακής τιμολόγησης της Ε.Ε. εξακολουθεί να δένει την τελική τιμή με το ακριβότερο καύσιμο που χρειάζεται για κάλυψη ζήτησης.

Σενάριο 1: Ήπιος χειμώνας

Κανονικές θερμοκρασίες

Επαρκές LNG

→ Οι τιμές στο TTF πιθανότατα θα μείνουν στα σημερινά επίπεδα ή χαμηλότερα.

→ Αντίστοιχα, οι χονδρικές τιμές ρεύματος θα παραμείνουν σταθερές ή ελαφρώς μειωμένες.

Σενάριο 2: Ψυχρός χειμώνας

Πίεση στα αποθέματα

Πιθανές μειωμένες ροές LNG

→ Άνοδος του κόστους φυσικού αερίου

→ Αισθητή αύξηση στη χονδρική τιμή ρεύματος.

Σενάριο 3: Διαταραχές στον εφοδιασμό

Ανάγκη για πρόσθετες ποσότητες LNG



Περιορισμοί στη διαθεσιμότητα

→ Έντονη μεταβλητότητα τιμών, ακόμη και χωρίς ακραίο ψύχος.