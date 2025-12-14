Ρεύμα: Τα δύο νέα χρωματιστά τιμολόγια που μπαίνουν στη ζωή μας το 2026 και αλλάζουν τον χάρτη

Δύο νέοι τύποι τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας ετοιμάζονται να κάνουν την είσοδό τους από τις αρχές του 2026, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και διευρύνοντας τις επιλογές στη λιανική αγορά ρεύματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στις αρχές του νέου έτους αναμένεται η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ) που θα «ανάψει το πράσινο φως» για τα λεγόμενα ευέλικτα σταθερά τιμολόγια – τα πρώην «κόκκινα» – ενώ από την 1η Φεβρουαρίου 2026 θα κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα δυναμικά τιμολόγια, με πορτοκαλί χρώμα.

Πορτοκαλί τιμολόγια: Ρεύμα… με το ρολόι

Τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος φέρνουν χρεώσεις ανά ώρα, με την τιμή του ρεύματος να αλλάζει έως και 24 φορές το 24ωρο, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς. Με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση, από την 1η Φεβρουαρίου 2026 τα προϊόντα αυτά θα είναι διαθέσιμα για μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA) και από την 1η Απριλίου 2026 για μικρούς καταναλωτές, δηλαδή νοικοκυριά και μικρότερες επιχειρήσεις.



Η λογική είναι απλή. Όποιος μπορεί να μεταφέρει κατανάλωση σε «φθηνές» ώρες, μεσημέρια, Σαββατοκύριακα, μπορεί να περιορίσει σημαντικά το ενεργειακό του κόστος. Τα δυναμικά προϊόντα θα πρέπει να τα προσφέρουν όλοι οι προμηθευτές με περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες, ενώ οι τιμές της επόμενης ημέρας θα γνωστοποιούνται καθημερινά έως τις 17:00.

Alert για ακριβό ρεύμα

Κομβική δικλείδα ασφαλείας αποτελεί η υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών όταν οι χρεώσεις της επόμενης ημέρας ξεπερνούν τα 180 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πάροχοι θα αποστέλλουν ειδοποίηση με e-mail ή SMS.

Για τους μικρούς πελάτες, το τιμολόγιο θα αποτελείται από πάγια χρέωση και από τελική τιμή προμήθειας που θα μεταβάλλεται ανά ώρα, αλλά θα είναι γνωστή εκ των προτέρων. Η δυναμική τιμή θα προκύπτει από συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, με σταθερό συντελεστή που θα γνωρίζει ο καταναλωτής πριν υπογράψει.

Στους μεγάλους πελάτες, οι χρεώσεις θα προσαρμόζονται στο προφίλ κατανάλωσης της εγκατάστασης και στους όρους που θα συμφωνούνται στη διαπραγμάτευση με τον προμηθευτή.

Σημαντικό πλεονέκτημα των πορτοκαλί τιμολογίων είναι ότι ο πελάτης θα μπορεί να αλλάξει σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς πέναλτι αποχώρησης.

Ευέλικτα σταθερά: «Κλειδωμένο» κόστος με νέους όρους

Το αντίβαρο των δυναμικών τιμολογίων είναι τα ευέλικτα σταθερά, τα οποία αν και αρχικά σχεδιάστηκε να έχουν κόκκινο χρώμα, τελικά θα αποκτήσουν διαφορετική απόχρωση, μετά τις αντιδράσεις των προμηθευτών.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται τιμολόγια με σταθερό κόστος για συγκεκριμένα «πακέτα» μηνιαίας κατανάλωσης ή ακόμη και για το σύνολο των κιλοβατωρών που καταναλώνει ο πελάτης. Δεν θα συνδέονται άμεσα με τη χονδρεμπορική αγορά, αλλά θα περιλαμβάνουν ένα εκ των προτέρων ορισμένο ευέλικτο στοιχείο, το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται λόγω παραμέτρων όπως η κατανάλωση.

Η καινοτομία εδώ είναι τα συμβόλαια με πάγιο ποσό που καλύπτει μέρος ή και το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, με «κλειδωμένη» χρέωση και τελική εκκαθάριση συνήθως ανά εξάμηνο. Σε αντίθεση με τα πορτοκαλί, στα ευέλικτα σταθερά τιμολόγια οι προμηθευτές θα μπορούν να εφαρμόζουν ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, όπως συμβαίνει και σήμερα στα κλασικά σταθερά προϊόντα.



Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα μοντέλα έχουν ήδη παρουσιαστεί στην αγορά από τη Protergia (Picasso), τη ΔΕΗ (myHome Plan) και την Enerwave, προϊδεάζοντας για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στο ρεύμα από το 2026.