Ρεύμα: Τελευταία «παράθυρα» για φθηνές χρεώσεις πριν… πάρει φωτιά η αγορά

Μετά την πρόσκαιρη «ανάσα» που πήραν τα ελληνικά νοικοκυριά από τα μειωμένα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Μαρτίου, το ενεργειακό σκηνικό αλλάζει ξανά δραματικά. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν έχει προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά φυσικού αερίου , προμηνύοντας ηλεκτροσόκ στους λογαριασμούς ρεύματος από τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να προσφέρει μια τελευταία γραμμή άμυνας για τα νοικοκυριά: τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια, που επιτρέπουν στους καταναλωτές να «κλειδώσουν» τιμές για 12 έως 24 μήνες, διατηρώντας το κόστος της κιλοβατώρας ακόμη και κάτω από τα 10 λεπτά.

Η κρίση στο φυσικό αέριο φέρνει νέο κύμα αυξήσεων

Οι διεθνείς ενεργειακές αγορές έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης.



Το συμβόλαιο φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ – σημείο αναφοράς για την Ευρώπη – εκτινάχθηκε έως και 68% μέσα σε λίγες ημέρες, σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Φεβρουαρίου. Η άνοδος αυτή λειτουργεί ως προπομπός για αυξήσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη ολοκληρώνει τον χειμώνα με χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου, κοντά στο 30%, γεγονός που αυξάνει την ευαλωτότητα της αγοράς σε ενδεχόμενες διακοπές τροφοδοσίας LNG.

Οιαναλυτές της Goldman Sachs έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι, εάν η κρίση παραταθεί, οι τιμές του φυσικού αερίου ενδέχεται να αυξηθούν έως και 130%, συμπαρασύροντας αναπόφευκτα και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Άνοδος ήδη στη χονδρική αγορά ρεύματος

Τα πρώτα σημάδια των ανατιμήσεων είναι ήδη ορατά και στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης, η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος διαμορφώθηκε στα 96,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά περίπου 21% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, όταν η μέση τιμή ήταν 79,90 ευρώ/MWh.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται μόνο η αρχή, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις αναταράξεις στην προμήθεια φυσικού αερίου και ιδιαίτερα από τη διακοπή εξαγωγών από το Κατάρ.

Γιατί τα τιμολόγια του Μαρτίου ήταν χαμηλότερα

Η εικόνα των τιμών που βλέπουν οι καταναλωτές σήμερα δεν αντανακλά ακόμη την πραγματική κατάσταση της αγοράς. Ο Φεβρουάριος ήταν μήνας αποκλιμάκωσης για τη χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα, κυρίως λόγω:

της υποχώρησης των διεθνών τιμών φυσικού αερίου

της υψηλής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Έτσι, τα «πράσινα» τιμολόγια του Μαρτίου ανακοινώθηκαν χαμηλότερα, κυμαινόμενα περίπου μεταξύ 12 και 15 λεπτών ανά κιλοβατώρα.



Η τρέχουσα όμως άνοδος στη χονδρική αγορά προμηνύει ότι τα τιμολόγια του Απριλίου θα κινηθούν σημαντικά υψηλότερα.

Η «ασπίδα» των μπλε τιμολογίων

Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος αποτελούν τη βασική επιλογή για όσους θέλουν να προστατευτούν από μελλοντικές αυξήσεις.



Τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια προσφέρουν σταθερή τιμή κιλοβατώρας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – συνήθως 12 έως 24 μήνες – επιτρέποντας στους καταναλωτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος της κατανάλωσης.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, υπάρχουν σήμερα τουλάχιστον 14 διαθέσιμα προϊόντα με τελική μηνιαία χρέωση κάτω από τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Οι υπολογισμοί βασίζονται σε ένα τυπικό νοικοκυριό με κατανάλωση 500 kWh τον μήνα, όπου ο λογαριασμός μπορεί να διαμορφωθεί ακόμη και κάτω από 50 ευρώ μηνιαίως.

Ποιοι πάροχοι προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές

Οι πιο χαμηλές χρεώσεις στην αγορά εμφανίζονται σε προϊόντα της ΕΛΙΝΟΙΛ, τα οποία ωστόσο προϋποθέτουν συνδυαστική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από την ίδια εταιρεία.



Παράλληλα, ανταγωνιστικές προσφορές κάτω από τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαθέτουν και άλλοι προμηθευτές, όπως:

NRG

Eunice

Protergia

Ήρων

Ζενίθ

Οι περισσότερες από αυτές τις προσφορές αφορούν συμβόλαια διάρκειας 12 έως 18 μηνών.

Γιατί ο Μάρτιος ίσως είναι η καλύτερη στιγμή

Η αγορά αναμένει ότι οι πάροχοι θα συνεχίσουν να διαθέτουν μπλε τιμολόγια και τον Απρίλιο. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι νέες προσφορές θα είναι ακριβότερες, καθώς θα ενσωματώνουν την άνοδο των τιμών στη χονδρική αγορά ενέργειας.



Με απλά λόγια, όποιος θέλει να «κλειδώσει» χαμηλή τιμή ρεύματος για τον επόμενο χρόνο, ίσως βρίσκεται μπροστά στις τελευταίες πραγματικά οικονομικές επιλογές της αγοράς. Και στην αγορά ενέργειας – όπως αποδεικνύεται ξανά – το timing κάνει όλη τη διαφορά.