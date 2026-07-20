Ρευματικά νοσήματα και ψυχική υγεία: Η αθέατη επιβάρυνση που συχνά μένει εκτός θεραπείας

Η στενή σχέση ανάμεσα στα ρευματικά νοσήματα και την ψυχική ευεξία, δεν επηρεάζει μόνο το σώμα αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση των ασθενών. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της νόσου προϋποθέτει τη φροντίδα και των δύο αυτών διαστάσεων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής. Σύμφωνα με την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., η ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της θεραπευτικής προσέγγισης και όχι μια συμπληρωματική υπηρεσία. Η συνεργασία γιατρών, ψυχολόγων και ασθενών, σε συνδυασμό με την κατάλληλη ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη διαχείριση τόσο των σωματικών συμπτωμάτων όσο και των ψυχολογικών επιβαρύνσεων που συνοδεύουν τα ρευματικά νοσήματα.

Δες γιατί η ψυχική υγεία είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας των ρευματικών νοσημάτων και πώς η σωστή υποστήριξη μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητά σου.