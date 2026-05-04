Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Μια φυσική ουσία ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπείες

Μια φυσική ένωση που προέρχεται από τον φλοιό του φυτού Phellodendron φαίνεται να μειώνει σημαντικά τη φλεγμονή και τις βλάβες στις αρθρώσεις που προκαλεί η ρευματοειδής αρθρίτιδα, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ουσία, γνωστή ως οβακουλακτόνη (OL), λειτούργησε σε πειραματικά μοντέλα αναστέλλοντας βασικούς μηχανισμούς της νόσου και αποκαθιστώντας διαταραχές στον μεταβολισμό των λιπαρών οξέων.

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα στο οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στις αρθρώσεις. Προκαλεί πόνο, πρήξιμο, δυσκαμψία και με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες παραμορφώσεις και απώλεια λειτουργικότητας. Παρότι υπάρχουν θεραπείες, δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς το ίδιο καλά, ενώ αρκετά φάρμακα συνοδεύονται από σημαντικές παρενέργειες.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Engineering, εξέτασε αν η οβακουλακτόνη μπορεί να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική προσέγγιση. Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν αρουραίοι καθώς και εργαστηριακά κύτταρα που μιμούνται τη φλεγμονή της νόσου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ζώα που έλαβαν την ουσία εμφάνισαν μικρότερο πρήξιμο στις αρθρώσεις, καλύτερη κινητικότητα και σημαντική βελτίωση στην εικόνα των ιστών. Οι ακτινογραφίες έδειξαν λιγότερες βλάβες στα οστά και στους χόνδρους, ενώ οι ιστολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν μειωμένη φλεγμονή και περιορισμό της υπερπλασίας του αρθρικού υμένα.

Παράλληλα, η ουσία επηρέασε θετικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν μείωση κυττάρων που ενισχύουν τη φλεγμονή, όπως ορισμένα Τ λεμφοκύτταρα και μακροφάγα, ενώ αυξήθηκαν κύτταρα με αντιφλεγμονώδη δράση. Επίσης μειώθηκαν σημαντικά φλεγμονώδεις ουσίες στο αίμα, όπως οι IL-6, TNF-α και IL-17, που θεωρούνται βασικοί «οδηγοί» της νόσου.

Ο ρόλος των λιπαρών οξέων στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

Η μελέτη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και σε έναν λιγότερο γνωστό παράγοντα: τον μεταβολισμό των λιπαρών οξέων. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι στη ρευματοειδή αρθρίτιδα διαταράσσεται η ισορροπία ακόρεστων λιπαρών οξέων, όπως το αραχιδονικό οξύ, το οποίο συνδέεται με την παραγωγή ισχυρών φλεγμονωδών μορίων.

Η οβακουλακτόνη φάνηκε να επαναφέρει αυτή την ισορροπία, μειώνοντας ουσίες που τροφοδοτούν τη φλεγμονή. Κεντρικό ρόλο είχε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται ACOT1, η οποία ρυθμίζει τη διάσπαση λιπαρών μορίων μέσα στα κύτταρα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η φυσική ένωση προσδένεται απευθείας στην ACOT1 και οδηγεί στην αποδόμησή της μέσω του φυσικού συστήματος ανακύκλωσης πρωτεϊνών του κυττάρου, γνωστού ως ουβικιτίνη-πρωτεάσωμα. Με απλά λόγια, η ουσία βοηθά το κύτταρο να «ξεφορτωθεί» μια πρωτεΐνη που φαίνεται να ενισχύει τη φλεγμονή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκάρονται και δύο σημαντικές βιοχημικές οδοί, οι JAK-STAT και PI3K-AKT, που σχετίζονται με τον πολλαπλασιασμό φλεγμονωδών κυττάρων, την επιμονή της νόσου και τη βλάβη στις αρθρώσεις. Σήμερα, μάλιστα, ορισμένα σύγχρονα φάρμακα για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα στοχεύουν ήδη την οδό JAK.

Σε εργαστηριακά κύτταρα από αρθρικό ιστό, η οβακουλακτόνη μείωσε τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων και προκάλεσε απόπτωση, δηλαδή προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, σε κύτταρα που συμβάλλουν στην καταστροφή της άρθρωσης.

Οι προοπτικές της ανακάλυψης

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα κατηγορία θεραπειών που δεν στοχεύουν μόνο τη φλεγμονή, αλλά και τον μεταβολισμό των λιπών, ο οποίος φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου. Το επόμενο βήμα είναι οι κλινικές δοκιμές, ώστε να φανεί αν η οβακουλακτόνη μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική θεραπεία για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση με διαφορετικό μηχανισμό δράσης από τα σημερινά φάρμακα.