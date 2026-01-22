Ρευματοκλοπές: 50.000 έλεγχοι το 2025 και «καπέλο» 60€ σε κάθε λογαριασμό

Οι έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό ρευματοκλοπών μπαίνουν σε άλλη ταχύτητα. Μόνο το 2025, ο Διαχειριστής πραγματοποίησε περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις, αυξάνοντας τους ελέγχους κατά 48% σε σχέση με το 2024.

Το οικονομικό αποτύπωμα είναι βαρύ καθώς το κόστος των ρευματοκλοπών υπολογίζεται σε 450 εκατ. ευρώ, ποσό που μετακυλίεται στους συνεπείς καταναλωτές, ανεβάζοντας κάθε λογαριασμό ρεύματος κατά περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται μέσω τηλεμέτρησης, ανάλυσης δεδομένων με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μηνιαίων καταμετρήσεων αλλά και επιτόπιων επισκέψεων συντήρησης. Ειδική ομάδα εξετάζει τους καταλογισμούς και, όπου απαιτείται, προχωρά σε συμπληρωτικούς ελέγχους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τεχνικές παραμέτρους και αποσαφηνίζοντας ασυνήθιστες ενδείξεις. Όπως τονίζεται, οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα για κάθε εξέλιξη.

Ενστάσεις και παρέμβαση ΥΠΕΝ

Η εντατικοποίηση των ελέγχων έφερε χιλιάδες ενστάσεις από καταναλωτές, οδηγώντας σε παρέμβαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

Σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόστηκαν:

Αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές οικιακές παροχές

Αναλυτικός επανέλεγχος όλων των ενστάσεων

Πανελλαδική αναστολή αποκοπών για χαμηλές οικιακές παροχές (0, 1, 2 και 3)

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επανέλεγχος όλων των βεβαιωμένων υποθέσεων του 2025 (περίπου 15.000 οικιακές παροχές).

«Φρένο» στις διακοπές ρεύματος

Κρίσιμο σημείο της νέας γραμμής είναι ότι παγώνουν οι διακοπές ρεύματος όταν έχει υποβληθεί ένσταση, μέχρι να ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 20% έως 27% των υποθέσεων οδηγούνται σε επανεξέταση, στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος του προβλήματος και την ανάγκη μεγαλύτερης ακρίβειας στους καταλογισμούς.

Κεντρικοποίηση και τηλεφωνική γραμμή

Καθιερώθηκε ενιαία, πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής και ενστάσεων, με πλήρη ιχνηλασιμότητα και ενιαίες απαντήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργεί ειδικό τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο (800 400 4000, dmddrk@deddie.gr), ενώ υπάρχει συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ για τη θεσμική διαχείριση του ζητήματος.

Τι θεωρείται ρευματοκλοπή

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, ρευματοκλοπή είναι κάθε αυθαίρετη και δόλια επέμβαση σε εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις του Δικτύου που οδηγεί σε κατανάλωση ενέργειας χωρίς καταγραφή ή τιμολόγηση.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Παρέμβαση στον μετρητή (άμεση ή έμμεση, ακόμη και με ηλεκτρομαγνητικά μέσα)

Παράκαμψη της μετρητικής διάταξης με απευθείας σύνδεση στο Δίκτυο

Παράνομη αγκίστρωση στο εναέριο δίκτυο χωρίς μετρητή

Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχής που έχει διακοπεί

Το οικονομικό όφελος των ελέγχων

Σύμφωνα με στελέχη ΥΠΕΝ και ΔΕΔΔΗΕ, οι έλεγχοι αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Για την περίοδο 2024–2025, η εξοικονόμηση εκτιμάται έως 200 εκατ. ευρώ, από μόνιμη μείωση απωλειών και από ποσά προστίμων.



Διευκρινίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκομίζει κέρδος από τα πρόστιμα. Τα ποσά κατευθύνονται σε ειδικούς λογαριασμούς και λειτουργούν υπέρ των συνεπών καταναλωτών, συμβάλλοντας στη μείωση του τελικού κόστους χρεώσεων.