Ρεζά Παχλαβί: Θα επιστρέψω στο Ιράν - Ο λαός αγαπά την Αμερική και μισεί αυτό το καθεστώς

Συνέντευξη Τύπου για τα τεκταινόμενα στο Ιράν παραχώρησε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ο γιος του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος παρουσίασε λεπτομερώς το δικό του «σαφές σχέδιο για τη μετάβαση στη δημοκρατία» που όπως χαρακτήρισε θα είναι η «επόμενη μέρα της νίκης μας».

«Σήμερα, καθώς οι συμπατριώτες μου με καλούν για ηγεσία, επιβεβαιώνω την ισόβια δέσμευσή μου αναλαμβάνοντας την ηγεσία του κινήματος που θα ανακτήσει τη χώρα μας από την αντιιρανική εχθρική δύναμη που την κατέχει και σκοτώνει τα παιδιά της. Θα επιστρέψω στο Ιράν. Βρίσκομαι σε μοναδική θέση για να διασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση» ανέφερε ξεκινώντας τις δηλώσεις του.

Ο Παχλαβί σημείωσε ότι έχει ετοιμάσει «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια ομαλή μετάβαση, το οποίο είναι έτοιμο να εφαρμοστεί αμέσως».

Μάλιστα παρουσίασε τέσσερις βασικές αρχές τις οποίες θα υπηρετήσει:

Την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν

Τον διαχωρισμό θρησκείας και κράτους

Τις ατομικές ελευθερίες και ισότητα όλων των πολιτών

Το δικαίωμα του ιρανικού λαού να αποφασίσει για μια δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης

Ο Παχλαβί σημειώνει ότι η ομάδα των ειδικών του είχε αναπτύξει ένα σχέδιο για τις πρώτες 100 ημέρες μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, το οποίο υποστηρίζεται από επιχειρηματικούς ηγέτες και θα παρείχε έναν «λεπτομερή οδικό χάρτη» για την οικονομική ανάκαμψη.

«Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου η ηθική επιταγή για δράση είναι τόσο ισχυρή που το βάρος της αδράνειας γίνεται αφόρητο. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές» προσέθεσε.

Σε άλλο σημείο καταφέρθηκε κατά του ισλαμικού καθεστώτος τονίζοντας ότι «επιτίθεται, σαν πληγωμένο ζώο, απεγνωσμένο να προσκολληθεί στην εξουσία διότι βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση».

«Ο λαός αγαπάει την Αμερική και μισεί το καθεστώς»

Κατά την ομιλία του ο Παχλαβί απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια ώστε να επιταχυνθεί αυτό που θεωρεί ως την επικείμενη πτώση του ιρανικού καθεστώτος, και ιδίως για τη βοήθεια της Αμερικής. «Ο ιρανικός λαός αγαπά την Αμερική και μισεί αυτό το καθεστώς μετά την κατάρρευσή του», τόνισε αρχικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ «ενός ελεύθερου Ιράν» και άλλων χωρών, παρόμοια με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, τις οποίες μεσολάβησε ο Τραμπ μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ. Ο Παχλαβί αποκάλεσε αυτή την προτεινόμενη συμφωνία «Συμφωνίες του Κύρου».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν είχε συναντήσεις με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για το θέμα, ο Παχλαβί απάντησε ότι δεν θα συζητήσει τις συναντήσεις του επειδή είναι «ευαίσθητες».

«Μπορώ να σας πω, ωστόσο, ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για τον ιρανικό λαό. Και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος που κρατάει τον λόγο του και τελικά θα σταθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως έχει πει», σημείωσε ο Παχλαβί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τις περασμένες ημέρες ανέφερε ότι μια κάποια βοήθεια (χωρίς να την αναφέρει) «είναι καθ' οδόν» για να στηρίξει τους Ιρανούς διαδηλωτές ενώ τους είχε καλέσει να καταλάβουν τους κυβερνητικούς θεσμούς.