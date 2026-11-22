Ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική του πορεία έχει ανοίξει ο Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος, μετά το τέλος της πολυετούς συνεργασίας του με την Άννα Βίσση, βρίσκεται πλέον στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου.

Ο γνωστός κιθαρίστας εμφανίζεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok να συνοδεύει επί σκηνής την τραγουδίστρια, την ώρα που εκείνη ερμηνεύει το κομμάτι «Στο λίγο που σε ξέρω».

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της Ρίας Ελληνίδου με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Κέντρο Αθηνών, η τραγουδίστρια είχε προϊδεάσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τη συνεργασία τους.

Συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας: «Στο λίγο που σε ξέρω…».

Το τέλος της συνεργασίας με την Άννα Βίσση

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Κάρλος Πέρεζ είχε ανακοινώσει μέσω των social media την αποχώρησή του από το πλευρό της Άννας Βίσση, έπειτα από 11 χρόνια συνεργασίας.

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ», είχε γράψει, ευχαριστώντας το κοινό για την αγάπη που του έδειξε όλα αυτά τα χρόνια.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, είχε σημειώσει: «Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή!».

Και όπως φαίνεται, αυτή η επόμενη σκηνή τον βρίσκει στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου.