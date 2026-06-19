Ρία Ελληνίδου: «Δεν θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο, με έναν άντρα» – Η αντίδραση του Μικρούτσικου

Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στα παρασκήνια των MAD VMA 2026, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά από προσωπικές ερωτήσεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ποια διάσημη γυναίκα δεν θα ήθελε να μείνει μόνη με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, με την ίδια να δίνει μια πικάντική απάντηση.

Η τραγουδίστρια απέφυγε να κατονομάσει κάποιο πρόσωπο και έδωσε μια απρόσμενη απάντηση.

«Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Για τα κορίτσια λες "είμαι εκεί, ρίχνω μια ματιά", με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν στην εκπομπή «Buongiorno», με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να σχολιάζει με τον δικό του τρόπο τα όσα είπε η τραγουδίστρια.

«Άλλα αντ' άλλων είναι η απάντηση για να κερδίσει χρόνο να μην πει κάποια. Δηλαδή ο σύντροφός της είναι γκέι; Αυτό εννοεί;» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, εκφράζοντας την απορία του για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Φαίη Σκορδά, η οποία σημείωσε πως πολλές φορές τα μηνύματα στα social media μπορεί να προέρχονται εξίσου εύκολα από άντρες ή γυναίκες, δίνοντας μια διαφορετική οπτική στο θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου διατηρούν σχέση εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ πρόσφατα έκαναν το επόμενο βήμα στην προσωπική τους ζωή, καθώς η τραγουδίστρια μετακόμισε στο σπίτι του συντρόφου της. Οι δυο τους, πάντως, επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους και να μην απασχολούν συχνά τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική τους ζωή.