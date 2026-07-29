Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνεχίζουν να απολαμβάνουν το φετινό καλοκαίρι, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με λίγες στιγμές ξεκούρασης στη Μύκονο.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Καλό Λιβάδι, όπου πέρασε αρκετές ώρες δίπλα στη θάλασσα μαζί με τη φίλη τους, Κατερίνα Τοπούζογλου, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις βουτιές.

Η Ρία Ελληνίδου έβαλε φωτιά στα κίτρινα

Η Ρία Ελληνίδου ήταν εκείνη που έκλεψε τις εντυπώσεις στην παραλία.Η 29χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της. Δεν άργησε, μάλιστα, να ανεβάσει την θερμοκρασία στα ύψη, βάζοντας... φωτιά στην παραλία, καθώς συγκέντρωσε πάνω της τα βλέμματα των λουόμενων και των φωτογραφικών φακών.

Χαλάρωση και... τάβλι για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μετά τις βουτιές του, προτίμησε να περάσει την ώρα του παίζοντας τάβλι με την παρέα του, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό σκηνικό μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Το ζευγάρι, που τους τελευταίους μήνες δεν κρύβει τη σχέση του, συνεχίζει να κάνει κοινές δημόσιες εμφανίσεις, με τη Μύκονο να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς του φετινού καλοκαιριού.