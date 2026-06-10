Ρία Ελληνίδου: Καμία αναφορά στον Δημήτρη Αλεξάνδρου «Δεν μου αρέσει ο γάμος»

Την Ρία Ελληνίδου είχε καλεσμένη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου η οποία αποκάλυψε ότι δεν την εκφράζει η διαδικασία του γάμου και ξεκαθάρισε: «Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Πολλά ζευγάρια δεν περνούν καλά εκείνη τη μέρα. Βλέπω τα ζευγάρια να αγχώνονται για τους άλλους και να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους. Όταν το βλέπεις αυτό, λες ωχ… κακό αυτό, γιατί το κάνουν για αυτούς και δεν είναι για αυτούς».

«Αυτό που με ταλαιπώρησε και μου στοιχίζει, είναι που είμαι εργασιομανής, δεν έχω όσο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα για την προσωπική μου ζωή. Βλέπω ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι, φίλοι και οικογένεια, ζουν περισσότερες στιγμές στην προσωπική ζωή τους, εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια εγώ το έχει επιλέξει, να μην γκρινιάζω. Μου αρέσει αυτό» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης μιλώντας για την προσωπική της ζωή.

Μάλιστα ο παρουσιαστής της είπε: «Όλοι θα περιμένετε να ρωτήσω για τη σχέση της με τον Δημήτρη και για όλα αυτά. Δε θα σε ρωτήσω τίποτα». Η τραγουδίστρια αιφνιδιάστηκε και είπε: «Αλήθεια; Καλά σ' αγαπούσα και σε αγαπώ επί δύο».