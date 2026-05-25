Ρία Ελληνίδου: Πανηγυρική φωτογραφία με Μπαρτζώκα και Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής (24/5) την 4η EuroLeague στην ιστορία του σε έναν τρομερό τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης ο κόσμος μπήκε μέσα στο παρκέ του T-Center και πανηγύρισε με την ψυχή του μαζί με τους παίκτες των «ερυθρόλευκων». Στο πλήθος που πανηγύριζε βρισκόταν και η γνωστή και εντυπωσιακή τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου μαζί με τον σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου και οι δυο τους χάρηκαν την κατάκτηση αυτή του Ολυμπιακού με όλο τους το είναι.

Μάλιστα ο σύντροφος της τραγουδίστριας ανάρτησε στο Instagram και μερικές φωτογραφίες που δείχνουν την σέξι τραγουδίστρια να ποζάρει με τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.