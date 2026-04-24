Ριάνα: Με floral κόκκινα εσώρουχα και φούστα peek- a -boo αποκαλύπτει περισσότερα απ' όσα φαντάζεσαι

Αναμφισβήτητα αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να διαφημίσει την νέα καμπάνια της συλλογής εσωρούχων της, Savage X Fenty. Η Ριάνα φόρεσε κόκκινο floral σουτιέν και στρινγκ, ζαρτιέρες και μια μίνι φούστα στο ίδιο μοτίβο με μια τρύπα στο πίσω μέρος που αποκάλυπτε περισσότερα απ' ότι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί και τα ψηλοτάκουνα κόκκινα πέδιλά της και πόζαρε νωχελικά και με λάγνο βλέμμα ξεπλωμένη σε έναν καναπέ και καθισμένη σε μια πολυθρόνα...

«Έρχεται ένα άγριο καλοκαίρι» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.