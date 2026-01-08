Ριάνα: Ποζάρει με τολμηρά εσώρουχα και λάγνο βλέμμα - Στη νέα καμπάνια και η trans κόρη του Έλον Μασκ

Χωρίς μεγάλη προσπάθεια η Ριάνα καταφέρνει να τραβά τα βλέμματα και να εντυπωσιάζει κάθε φορά που φωτογραφίζεται ή εμφανίζεται δημόσια. Αυτή τη φορά, πόζαρε προκειμένου να διαφημίσει τα εσώρουχα του brand Savage X Fenty που φέρει την υπογραφή της.

Φορώντας κατακόκκινα, δαντελωτά εσώρουχα από την συλλογή της για τον Άγιο Βαλεντίνο, η τραγουδίστρια σαγηνεύει και προκαλεί εκρήξεις θαυμασμού από τους αμέτρητους θαυμαστές της που έσπευσαν να γεμίσουν με κολακευτικά σχόλια και κομπλιμέντα την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Ο ράπερ Dreezy αντέδρασε στα σχόλια λέγοντας με ενθουσιασμό: «Είναι σαν να γίνεσαι ακόμα καλύτερη μετά από κάθε παιδί».

Στην καμπάνια της Savage x Fenty για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πρωταγωνιστεί και η τρανς κόρη του Elon Musk, Vivian Wilson. Η Ριάνα, που λάνσαρε τη Savage x Fenty το 2018, μίλησε ανοιχτά για την συγκεκριμένη συλλογή λέγοντας:«Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την αγάπη σε όλες τις μορφές της. Στόχος μας είναι να αγκαλιάζουμε την αγάπη με κάθε τρόπο και να δημιουργούμε προϊόντα που επιτρέπουν στους ανθρώπους να νιώθουν αυτοπεποίθηση.»