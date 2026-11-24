Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα παραχώρησε μια πλούσια συνέντευξη στην ιταλική ιστοσελίδα «Gazzetta dello Sport» λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Κόμο για το Champions League.

Ο διευθυντής ποδόσφίρου της «Ένωσης» μίλησε για όλη του τη διαδρομή στο ποδόσφαιρο και ειδικότερα την Ιταλία, την μικρή «γεύση» που πήρε από την Premier League και φυσικά αναφέρθηκε στη σχέση του με τον τωρινό προπονητή, Μάρκο Νίκολίτς, ο οποίος όπως αποκαλύπτει ήταν προσωπική του επιλογή.

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Από την άλλη, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά που κάνει ο Σεσκ Φάμπρεγκας στην Κόμο και ξεχώρισε τον «δικό» μας Τάσο Δουβίκα και τον Νίκο Παζ.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Χαβιέρ Ριμπάλτα:

Πώς αισθάνεστε που συναντάτε ξανά τον Τσάρλι Λούντι, αυτή τη φορά με διαφορετική ιδιότητα;

«Ήταν ο αρχηγός μας. Ήδη από τότε είχε συνηθίσει να είναι ηγέτης και μπορούσες να καταλάβεις ότι θα είχε κάποιον ρόλο στο ποδόσφαιρο. Είχαμε πάντα καλή σχέση, τώρα έχουμε γίνει συνάδελφοι και κατά καιρούς επικοινωνούμε και για μεταγραφικά ζητήματα».

Μιας και μιλάμε για μεταγραφές, εσείς φέρατε τον Μπρούνο Φερνάντες στη Νοβάρα, σωστά;

«Ναι, είχαμε ολοκληρώσει όλες τις συμφωνίες πριν από το καλοκαίρι και στη συνέχεια πήγα στη Γιουβέντους. Ήταν αδύνατο να μην αντιληφθείς πόσο καλός ήταν. Ωστόσο, τότε κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να φτάσει τόσο ψηλά, μεταξύ άλλων επειδή η καριέρα του δεν είχε μια γραμμική εξέλιξη. Μετά τη Νοβάρα αγωνίστηκε στην Ουντινέζε, τη Σαμπντόρια και τη Σπόρτινγκ, ενώ στη Γιουνάιτεντ έφτασε σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα».

Στη Γιουβέντους εργαστήκατε ως επικεφαλής του scouting από το 2012 έως το 2017, περίοδο κατά την οποία οι «μπιανκονέρι» κατέκτησαν πέντε από τα εννέα διαδοχικά πρωταθλήματά τους και έφτασαν σε δύο τελικούς Champions League. Ίσως ένας κύκλος που δεν μπορεί να επαναληφθεί. Τι το ιδιαίτερο είχε εκείνη η ομάδα;

«Τα πάντα. Από τον πρόεδρο Αντρέα Ανιέλι μέχρι τη διοίκηση, με το δίδυμο Μαρότα – Παράτιτσι. Υπήρχε νοοτροπία, το μεγαλείο του συλλόγου ήταν εμφανές σε κάθε τομέα και αυτό έφερνε αποτελέσματα.

Ήμασταν κυρίαρχοι, με ένα σύνολο εξαιρετικών ποδοσφαιριστών και σε ανθρώπινο επίπεδο, κάτι που είναι θεμελιώδες για τα αποδυτήρια. Αυτό που μας αφήνει πικρία είναι ότι παίξαμε δύο τελικούς Champions League απέναντι στις δύο ισχυρότερες ομάδες εκείνης της περιόδου, την Μπαρτσελόνα του Μέσι και τη Ρεάλ του Ρονάλντο».

Γιατί, αντιθέτως, η σημερινή Γιουβέντους αντιμετωπίζει τόσες δυσκολίες;

«Έχει χάσει εκείνο το στάτους και είναι πολύ δύσκολο να το ανακτήσει. Το ίδιο είχε συμβεί και στην Ίντερ στο παρελθόν, αλλά τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Οι λόγοι είναι τόσο οικονομικοί όσο και ανταγωνιστικοί, στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Η Premier League πλέον κυριαρχεί. Ακόμη και οι μικρότερες ομάδες της μπορούν να ανταγωνιστούν τη Γιουβέντους. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μίλαν».

Υπάρχει κάποια μεταγραφή που έχει μείνει στην καρδιά σας;

«Ήταν πάντα ομαδική δουλειά. Είμαι χαρούμενος που εργάστηκα σε ένα τμήμα scouting υψηλού επιπέδου, με επαγγελματίες όπως οι Κλαούντιο Κιελίνι, Πάμπλο Λονγκόρια, Τζοβάνι Ρόσι, Τζίτζι Μιλάνι και Φεντερίκο Κερουμπίνι. Ήταν όμορφο να ανακαλύπτουμε ταλέντα όπως ο Κομάν.

Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Μοράτα. Έκανε σπουδαία καριέρα, αλλά υποτιμήθηκε και επικρίθηκε πολύ, ίσως επειδή είναι υπερβολικά ευγενικός και δεν έχει πονηριά.

Έφυγα από τη Γιουβέντους επειδή είχα δεχθεί πρόταση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήθελα να δοκιμάσω μια εμπειρία στην Αγγλία. Ήταν σύντομη, καθώς έπειτα από έναν χρόνο πήγα στη Ζενίτ ως αθλητικός διευθυντής, αλλά πολύ όμορφη. Συνεργάστηκα με τον Μουρίνιο, έναν από τους σπουδαιότερους προπονητές του σύγχρονου ποδοσφαίρου».

Ο Μοράτα αγωνίστηκε και στην Κόμο. Περιμένατε ότι θα συναντούσατε ξανά τον Λούντι στο Champions League;

«Πριν από δύο χρόνια, όχι. Μετά την περασμένη σεζόν, όμως, δεν αποτελεί πλέον έκπληξη. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει εξαιρετική δουλειά, ένας σπουδαίος προπονητής, ο Φάμπρεγας, ο οποίος εξελίχθηκε με τρομερή ταχύτητα, και μια συγκεκριμένη πολιτική που αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα».

Ανησυχείτε μετά το 9-1 της Κόμο απέναντι στη Λανς;

«Εμείς δεν χρειαζόμαστε επιπλέον κίνητρο για τους αγώνες του Champions League. Γνωρίζουμε ότι απέναντι στην Κόμο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και διαρκώς σε επιφυλακή, γιατί μπορεί να σου βάλει γκολ ανά πάσα στιγμή.

Εδώ οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές. Στο πρωτάθλημα παλεύουμε πάντα για τη νίκη και το Champions League αποτελεί την επιβράβευση της δουλειάς που κάναμε την περασμένη σεζόν. Έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν τη Serie A. Όχι μόνο τον Μπρινιόλι, αλλά και τους Γιόβιτς, Λυκογιάννη, Στρακόσα και Μαρίν».

Ποιον ποδοσφαιριστή της Κόμο φοβάστε περισσότερο;

«Τον Δουβίκα, ο οποίος πραγματοποιεί μια απίστευτη σεζόν. Η Κόμο έπιασε το τζακ ποτ μαζί του, καθώς έχει τα ιδανικά χαρακτηριστικά για τον Φάμπρεγας. Και φυσικά τον Νίκο Πας, έναν εντυπωσιακό ποδοσφαιριστή. Είναι εκπληκτικός από πλευράς φυσικών προσόντων, τεχνικής και νοοτροπίας. Ένας από τους καλύτερους παίκτες της Serie A».

Δεν είναι μόνο η Κόμο. Τον Ιανουάριο θα υποδεχθείτε και τη Ρόμα του Γκασπερίνι.

«Είναι ακόμη μία πολύ δυνατή ομάδα, στην οποία φαίνεται η δουλειά του προπονητή. Ο Σουλέ και ο Μάλεν πραγματοποιούν εξαιρετική σεζόν. Με τον Γκασπερίνι οι επιθετικοί αναδεικνύονται.

Ωστόσο, εμείς έχουμε εξαιρετική απόδοση στην έδρα μας. Στο γήπεδό μας σπάνια χάνουμε. Το επίπεδο του ποδοσφαίρου εδώ ανεβαίνει. Υπάρχουν τέσσερις κορυφαίες ομάδες, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πέρυσι φτάσαμε στα προημιτελικά του Conference League, ενώ τη σεζόν 2023/24 ο Ολυμπιακός το κατέκτησε».

Με ποιον προπονητή έχετε δεθεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της καριέρας σας;

«Με τον τωρινό, τον Νίκολιτς, τον οποίο ήθελα εγώ στην ΑΕΚ και με τον οποίο κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Έχω επίσης ιδιαίτερη σχέση με τον Τούντορ, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στη Μαρσέιγ, αλλά και με τον Φάμπιο Γκρόσο, με τον οποίο δουλέψαμε μαζί στη Γιουβέντους.

Στην Πάρμα είχα τον Μαρέσκα, ο οποίος τώρα προπονεί τη Μάντσεστερ Σίτι. Δυστυχώς, εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά, αλλά χαίρομαι για την καριέρα που κάνει».