Ελλάδα Κρήτη

Ρίγη συγκίνησης στην Κρύα Βρύση: Τίμησαν τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο καθήκον

Τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας για τον Μανώλη Στρατιδάκη και τον Παντελή Διαμαντάκη.

Βάμβουκας Μιχάλης via Facebook
Βάμβουκας Μιχάλης via Facebook
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Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, τελέστηκε την Κυριακή (2/8) στο σημείο της τραγωδίας. Η αυτοθυσία τους αποτελεί φωτεινό παράδειγμα καθήκοντος, γενναιότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Διαβάστε για τις συγκινητικές στιγμές για τους δύο άτυχους πυροσβέστες.

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