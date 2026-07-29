Ρήγμα στην καρδιά της AI: Εκείνοι που την δημιούργησαν ζητούν τώρα από τις ΗΠΑ να «πατήσουν φρένο»

Η πιο ηχηρή προειδοποίηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης δεν προήλθε από κυβερνήσεις, πανεπιστήμια ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Προήλθε από τους ίδιους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξής της.

Περισσότεροι από 1.100 εργαζόμενοι και κορυφαία στελέχη των OpenAI, Anthropic, Google DeepMind και Meta υπέγραψαν την πρωτοβουλία «Pacing the Frontier», καλώντας την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξει μια διεθνή συμφωνία που θα επιτρέπει –αν χρειαστεί– τη σκόπιμη επιβράδυνση της ανάπτυξης των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στο περιεχόμενο της επιστολής. Βρίσκεται κυρίως στα πρόσωπα που τη συνυπογράφουν ή την υποστηρίζουν.

Ο Dario Amodei, CEO της Anthropic, REUTERS/Denis Balibouse

Ο Ντάριο Αμοντέι περνά από τις προειδοποιήσεις στις πράξεις



Εδώ και αρκετά χρόνια ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη φωνή υπέρ της ασφαλούς ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή τη φορά δεν περιορίστηκε σε δηλώσεις. Έβαλε την υπογραφή του κάτω από την πρωτοβουλία, στέλνοντας μήνυμα ότι ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στην AI δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτος.

Η στάση του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πριν από λίγους μήνες η Anthropic είχε επιλέξει να καθυστερήσει την ευρεία διάθεση ενός από τα πλέον προηγμένα μοντέλα της, κρίνοντας ότι απαιτούνταν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας πριν από την εμπορική αξιοποίησή του.

Για τον Αμοντέι, το μεγαλύτερο ερώτημα δεν είναι πλέον πόσο έξυπνη θα γίνει η AI, αλλά πόσο γρήγορα θα εξελίσσεται χωρίς να μπορεί ο άνθρωπος να την παρακολουθεί.

Sam Altman / Reuters

Ο Σαμ Άλτμαν αλλάζει τόνο αλλά όχι στρατόπεδο



Από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Δεν υπέγραψε την επιστολή, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο. Ωστόσο, η OpenAI εξέφρασε επίσημα τη στήριξή της στην πρωτοβουλία, ενώ και ο ίδιος εμφανίζεται πλέον πιο ανοιχτός στην ιδέα μιας ελεγχόμενης επιβράδυνσης της ανάπτυξης των πιο ισχυρών μοντέλων.

Σε πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του αναγνώρισε ότι ίσως έρθει η στιγμή όπου η κοινωνία θα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, όμως, επιμένει ότι η λύση δεν είναι μια βαριά κρατική ρύθμιση ούτε η συγκέντρωση του ελέγχου της AI στα χέρια λίγων εταιρειών, αλλά ένα σύστημα ανεξάρτητων αξιολογήσεων ασφαλείας.

Η στάση του αποτυπώνει το δίλημμα που αντιμετωπίζει σήμερα ολόκληρος ο κλάδος: πώς επιβραδύνεις την τεχνολογία χωρίς να σταματήσεις την καινοτομία.

Οι επιστήμονες που βρίσκονται πίσω από τα μεγαλύτερα μοντέλα



Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στους επικεφαλής των εταιρειών. Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται κορυφαίοι επιστήμονες που συμμετέχουν καθημερινά στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Στην επιστολή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI Jakub Pachocki, η διακεκριμένη ερευνήτρια Dawn Song, καθώς και ανώτατα στελέχη της Meta και συνιδρυτές της Anthropic.

Το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι σχεδιάζουν τα ίδια τα συστήματα προειδοποιούν για τους κινδύνους τους δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο αίτημα.



Dawn Song page

Η μεγάλη ανησυχία: Όταν η AI θα σχεδιάζει την επόμενη AI



Η επιστολή εστιάζει σε ένα ενδεχόμενο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με επιστημονική φαντασία.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία τα ίδια τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να δημιουργούν ή να βελτιώνουν τα επόμενα μοντέλα χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη παρέμβαση.

Η λεγόμενη «αναδρομική αυτοβελτίωση» θα μπορούσε να επιταχύνει την εξέλιξη της AI σε βαθμό που οι άνθρωποι να μην προλαβαίνουν πλέον να κατανοήσουν πλήρως τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες των νέων συστημάτων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υπογράφοντες ζητούν να δημιουργηθούν διεθνείς μηχανισμοί που θα επιτρέπουν, εφόσον χρειαστεί, τη συνειδητή επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Από τον ανταγωνισμό στη διεθνή συνεργασία



Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι καμία χώρα και καμία εταιρεία δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το βάρος μιας τέτοιας απόφασης.

Αν μία μόνο εταιρεία ή μία μόνο χώρα μειώσει τον ρυθμό ανάπτυξης, κινδυνεύει να χάσει το τεχνολογικό προβάδισμα απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Γι' αυτό ζητούν από την Ουάσιγκτον να ηγηθεί μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που θα δημιουργήσει κοινά τεχνικά πρότυπα, μηχανισμούς εποπτείας και κανόνες ασφαλείας για όλες τις μεγάλες δυνάμεις της τεχνητής νοημοσύνης.

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Η μάχη για την AI μόλις αλλάζει χαρακτήρα



Μέχρι πρόσφατα, η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από το ποια εταιρεία θα παρουσιάσει πρώτη το ισχυρότερο μοντέλο. Σήμερα, το ερώτημα φαίνεται να αλλάζει: ποιος θα αποφασίσει πόσο γρήγορα πρέπει να εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη;

Το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή ανοίγει από τους ίδιους τους ανθρώπους που οδηγούν την τεχνολογική επανάσταση δείχνει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ίσως δεν είναι πλέον η δημιουργία πιο ισχυρής AI, αλλά η διατήρηση του ανθρώπινου ελέγχου πάνω σε αυτήν.

Με πληροφορίες από Reuters και ΑΠΕ-ΜΠΕ