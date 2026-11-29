Σκιά στην επίσκεψη και το πρόγραμμα των τελευταίων ωρών στην Πόλη άφησε ένα νέο περιστατικό ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Όπως μεταδίδεται, ο κ. Θεόφιλος δεν δέχθηκε να συμμετάσχει στον εσπερινό πλάι στον Οικουμενικό Πατριάρχη, σε μια συγκυρία όπου μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε τελέσει κοινή λειτουργία με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο. Στο περιβάλλον του Φαναρίου καταγράφεται φανερή ενόχληση για τη στάση αυτή.

Η ψυχρότητα αποτυπώθηκε άμεσα και στις επόμενες κινήσεις του προγράμματος. Αρχικά είχε σχεδιαστεί μετά τον εσπερινό να μεταβούν στο Σισμανόγλειο Μέγαρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος για τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου».

Ωστόσο, ούτε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ούτε ο κ. Θεόδωρος έδωσαν τελικά το «παρών». Την εκδήλωση -που οργανώθηκε από το ελληνικό Γενικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη με ώθηση του γενικού προξένου Κωνσταντίνου Κούτρα- εγκαινίασε τελικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, με καθυστέρηση μιας ώρας σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Στο προσκήνιο βρίσκεται παράλληλα και η στάση του Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη, ο οποίος αρνήθηκε την πρόσκληση να παραστεί στη θρονική εορτή του Φαναρίου, επιβεβαιώνοντας ότι ο διάλογος και οι ισορροπίες ανάμεσα στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία δοκιμάζονται έντονα.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος θα έχει συνάντηση στην Αθήνα με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο (στις 11:30 το πρωί), ενώ στις 14:30 θα καθίσει στο τραπέζι για γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις επαφές αναμένεται να μπουν η συνοχή της Ορθοδοξίας, τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και το κεφάλαιο της Μονής Σινά, όπου το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει άμεσο ενδιαφέρον και λόγο.