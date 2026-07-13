Ρίκα Διαλυνά: Η «μοιραία» του κινηματογράφου στα 95 της - Η επίσκεψη του Σπύρου Μπιμπίλα στο σπίτι της

Ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Ρίκα Διαλυνά αγαπιούνται πολύ και κάθε φορά που βρίσκουν χρόνο, συναντώνται και περνούν μερικές ποιοτικές στιγμές όπου μοιράζονται όλα όσα έχουν ζήσει στο παρελθόν.

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων», έγραψε ο Μπιμπίλας στη σελίδα του στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από αυτή τη συνάντηση.

«Όμορφες ιστορίες μιας ενδιαφέρουσας ζωής»

«Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στη θάλασσα του Κρητικου πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμακη που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».