Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το κύμα κλοπών που πλήττει σχολεία του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με τους δράστες να έχουν αφαιρέσει μέσα σε διάστημα μόλις ενός μήνα συνολικά 44 κλιματιστικές μονάδες από σχολεία της περιοχής.

Η δράση τους, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αφαίρεση κλιματιστικών. Στο στόχαστρό τους βρίσκονται και υδραυλικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σημαντικές ζημιές στις σχολικές υποδομές και να επιβαρύνεται περαιτέρω η λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων.

Την έκταση του προβλήματος περιέγραψε το πρωί του Σαββάτου (28/11), μιλώντας στον Alpha, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, κυρία Μάλαμα, γνωστοποιώντας παράλληλα ένα ακόμη περιστατικό λεηλασίας, αυτή τη φορά στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας.

Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Πέμπτη (26/11) προς την Παρασκευή (27/11), άγνωστοι εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα και αφαίρεσαν το σύνολο των χαλκοσωλήνων ύδρευσης, καθώς και τις βρύσες.

«Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τα κλιματιστικά. Την Πέμπτη προς Παρασκευή το βράδυ έκλεψαν όλες τις χαλκοσωλήνες νερού και τις βρύσες από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκκληση για προσλήψεις σχολικών φυλάκων

Μπροστά στην επαναλαμβανόμενη δράση των επιτήδειων, η αντιδήμαρχος έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της ενίσχυσης της φύλαξης των σχολικών μονάδων, ζητώντας να δρομολογηθούν προσλήψεις σχολικών φυλάκων, ώστε να θωρακιστούν οι εγκαταστάσεις και να περιοριστούν τα περιστατικά κλοπών.

Όπως υπογράμμισε, το εγχείρημα της αποτελεσματικής επιτήρησης είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη λειτουργούν συνολικά 83 σχολικές μονάδες.