Ρίο: Άγρια επίθεση σε 18χρονο – Τον χτύπησαν με κατσαβίδι και προσπάθησαν να τον ρίξουν στη θάλασσα

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας 18χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου σε παραλιακό κατάστημα στο Ρίο, όπου ο νεαρός φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από συμπλοκή με ομάδα ατόμων.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος στις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, μέσα σε χώρο διασκέδασης της περιοχής. Όπως υποστηρίζει, ένας από τους φερόμενους δράστες τον πλησίασε και του επιτέθηκε, πιάνοντάς τον από τον λαιμό.

Η ένταση, σύμφωνα με την καταγγελία, συνεχίστηκε έξω από το κατάστημα, όπου ο 18χρονος φέρεται να περικυκλώθηκε από ομάδα 5-6 ατόμων και να δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο νεαρός υποστηρίζει ότι δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο -όπως αναφέρει- ήταν κατσαβίδι, ενώ υπέστη και κάταγμα στο χέρι, σύμφωνα με το patrapress.gr.

Προσπάθησαν να τον ρίξουν στη θάλασσα

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η αναφορά του 18χρονου ότι οι δράστες επιχείρησαν να τον σύρουν προς τη θάλασσα, με σκοπό να τον ρίξουν στο νερό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η επέμβαση φίλου του νεαρού φέρεται να απέτρεψε την εξέλιξη του περιστατικού και να βοήθησε τον 18χρονο να απομακρυνθεί από το σημείο.

Έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της επίθεσης, ενώ ερευνάται αν υπάρχει σύνδεση με παλαιότερο φραστικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί περίπου δύο εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει την προανάκριση, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί δύο άτομα, ενώ ο 18χρονος έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή και η σχετική έκθεση αναμένεται να συμπεριληφθεί στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση.