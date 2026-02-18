Ρίψη... πατινιού στο κεφάλι επόπτη – Σκηνές χάους σε ερασιτεχνικό αγώνα στην Τουρκία (video)

Το τουρκικό ποδόσφαιρο, μια αρένα όπου το πάθος συχνά φλερτάρει με την ακραία ένταση, κατέγραψε ένα από τα πιο σουρεαλιστικά και επικίνδυνα περιστατικά βίας στα χρονικά.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Νταρέντεσπορ και της Χεκιμχάν Μπελεντιγιέσι Γκιρμάνασπορ για την 1η ερασιτεχνική κατηγορία στη Μαλάτια, ο βοηθός διαιτητή Χακάν Μπασκούρτ βρέθηκε στο στόχαστρο μιας αδιανόητης επίθεσης. Όλα ξεκίνησαν στο 87ο λεπτό, όταν η Νταρέντεσπορ πέτυχε γκολ που θα έλυνε την ισοπαλία του 1-1, όμως ο Μπασκούρτ υπέδειξε οφσάιντ, ακυρώνοντας το τέρμα.

Η απόφαση αυτή εξόργισε έναν οπαδό των γηπεδούχων, ο οποίος σε μια στιγμή απόλυτου παραλογισμού άρπαξε ένα παιδικό πατίνι και το εκσφενδόνισε από την κερκίδα.

Το βαρύ αντικείμενο βρήκε τον επόπτη με τρομερή δύναμη στο κεφάλι, προκαλώντας του βαθύ τραύμα πάνω από το αριστερό φρύδι και προσωρινή απώλεια αισθήσεων, οδηγώντας στην οριστική διακοπή του αγώνα και τη μεταφορά του θύματος στο κρατικό νοσοκομείο Νταρέντε Χουλούσι Εφέντε.

Darendespor- Hekimhan Belediyesi Girmana Spor karşılaşmasında, Nurettin Ö. tribünden yan hakem Hakan Başkurt'a skuter attı.



Skuter, hakemin başına isabet etti. Başkurt, kısa süreli baygınlık ve bilinç kaybı yaşadı. Olay sonrası müsabaka tatil edildi, şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/pa4cKEvyqf — Sabah (@sabah) February 17, 2026

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης και τη σύλληψη του δράστη, οι αρχές τον άφησαν ελεύθερο μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, γεγονός που αναδεικνύει τα κενά στο νομικό πλαίσιο προστασίας των διαιτητών. Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά προστίθεται σε μια σκοτεινή λίστα βίαιων επιθέσεων στην Τουρκία που έχουν κινητοποιήσει ακόμα και τη FIFA.

Η χρήση ενός πατινιού ως «πολεμοφόδιο» αποτελεί παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία, ξεπερνώντας τις συνηθισμένες ρίψεις αντικειμένων όπως μπουκάλια ή κέρματα, και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την πλημμελή αστυνόμευση στα ερασιτεχνικά γήπεδα.

Μετά και την περιβόητη επίθεση του προέδρου της Ανκαραγκιουτσού στον διαιτητή Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ το 2023, η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση για δραστική αυστηροποίηση των ποινών, καθώς η κατάσταση στην ερασιτεχνική σκηνή της χώρας φαίνεται να έχει ξεφύγει.