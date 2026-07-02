Ρίτα Όρα: Η Μύκονος την κέρδισε – Η ανάρτηση πριν αποχαιρετήσει το νησί

Μετά την Ύδρα, επόμενος σταθμός των καλοκαιρινών διακοπών της Ρίτα Όρα ήταν η Μύκονος. Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια και ηθοποιός πέρασε τρεις ημέρες στο «Νησί των Ανέμων», απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μαζί με την παρέα της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της επισκέφθηκε μερικές από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού, έκανε κρουαζιέρα με πολυτελές σκάφος και δεν παρέλειψε να γνωρίσει τη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου, επιλέγοντας δημοφιλή beach clubs και εστιατόρια στη Χώρα.

Η ανάρτηση πριν αναχωρήσει

Λίγο πριν αποχαιρετήσει το νησί, η Ρίτα Όρα μοιράστηκε φωτογραφίες και στιγμές από τις διακοπές της μέσα από τα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη Μύκονο.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με πολλούς θαυμαστές της να σχολιάζουν τις εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι και τις ομορφιές των Κυκλάδων.

Οι εικόνες που τράβηξαν τα βλέμματα

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε τη στιγμή που η Ρίτα Όρα αποβιβάστηκε από tender στην προβλήτα του Όρνου, λίγο πριν συνεχίσει το ταξίδι της.

Η παρουσία της στο νησί δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί επισκέπτες έσπευσαν να τη φωτογραφίσουν, ενώ η ίδια φάνηκε να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της με χαλαρή διάθεση και μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Ελλάδα αποτελεί συχνά έναν από τους αγαπημένους προορισμούς διεθνών προσωπικοτήτων και, όπως φαίνεται, η Ρίτα Όρα δεν αποτέλεσε εξαίρεση, φεύγοντας από τη Μύκονο με τις καλύτερες εντυπώσεις και χαρίζοντας στους θαυμαστές της ακόμη ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από τις διακοπές της.