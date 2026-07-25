Ρίβερ Πλέιτ: Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση για Ορτέγκα - Θέλει να ολοκληρώσει την συμφωνία

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του στιγμές με την φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η Ρίβερ Πλείτ κινεί γη και ουρανό, έτσι ώστε να αποκτήσει τον αριστερό μπακ των πειραιωτών.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στους απεσταλμένους του Τύπου στην Ολλανδία, οι Αργεντίνοι είχαν καταθέσει επίσημη πρόταση για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, την οποία οι «ερυθρόλευκοι» είχαν απορρίψει, αφού δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις της πειραϊκής ομάδας.

Ωστόσο σύμφωνα με τον Γκαρσία Γκρόβα, η ομάδα της Αργεντινής επέστρεψε και «γερό μπάσιμο» και ανέβασαν ξανά την προσφορά τους για την απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα και ως εκ τούτου η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, βρίσκεται πολύ κοντά στον να επιτευχθεί.

Υπενθυμίζεται πως οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ.