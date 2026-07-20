Riviera Tower: Η Αθήνα από τα 200 μέτρα – Ο ουρανοξύστης που αλλάζει τον ορίζοντα της πρωτεύουσας

Από την κορυφή του Riviera Tower, στα 200 μέτρα πάνω από το έδαφος, η Αθήνα μοιάζει διαφορετική. Η Ακρόπολη, ο Σαρωνικός, η μαρίνα του Αγίου Κοσμά, η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος και το υπό διαμόρφωση Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού συνθέτουν μια εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Εκεί όπου πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν μόνο μακέτες και ψηφιακές απεικονίσεις, σήμερα δεσπόζει ο υψηλότερος οικιστικός ουρανοξύστης που έχει κατασκευαστεί ποτέ στη χώρα. Ο Riviera Tower, το εμβληματικό έργο της ανάπλασης του Ελληνικού, ολοκλήρωσε τον φέροντα οργανισμό του και περνά πλέον στη φάση των τελικών εργασιών για τη δημιουργία των κατοικιών.

Από την άδεια του 2022 στην κορυφή των 200 μέτρων

Η διαδρομή του Riviera Tower ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022, όταν εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, μετά από μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία αδειοδοτήσεων. Για την έγκριση του έργου απαιτήθηκαν χιλιάδες τεχνικά σχέδια και εγκρίσεις από υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές και αρμόδιους τεχνικούς φορείς.

Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο πως δεν επρόκειτο για μια συμβατική κατασκευή. Ο σχεδιασμός, η κλίμακα και οι τεχνικές απαιτήσεις το τοποθέτησαν στην κατηγορία των μεγάλων διεθνών έργων.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανέλαβαν οι Foster + Partners σε συνεργασία με το γραφείο του Αλέξανδρου Τομπάζη, ενώ οι στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν από τη Buro Happold. Την κατασκευή ανέλαβε η κοινοπραξία Bouygues Bâtiment International και AKTOR.

φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η θεμελίωση που έθεσε τις βάσεις για ένα έργο χωρίς προηγούμενο

Τον Οκτώβριο του 2023 ολοκληρώθηκε η θεμελίωση του πύργου, ένα από τα πιο απαιτητικά στάδια της κατασκευής.

Για τη στήριξη του κτιρίου τοποθετήθηκαν 300 πάσσαλοι διαμέτρου 1,5 μέτρου, σε βάθος 35 έως 50 μέτρων. Ακολούθησε η μεγαλύτερη συνεχούς διάρκειας σκυροδέτηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Για περισσότερες από 40 ώρες, οκτώ αντλίες σκυροδέματος, πάνω από 120 βαρέλες και περισσότερα από 1.000 δρομολόγια τροφοδότησαν το εργοτάξιο, με συνολικά περίπου 7.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και 1.760 τόνους οπλισμού.

Το σύστημα θεμελίωσης σχεδιάστηκε με τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους από τους υψηλότερους πύργους παγκοσμίως, όπως το Burj Khalifa και οι Petronas Towers.

Ο πύργος που μεγάλωνε μπροστά στα μάτια της Αθήνας

Από την άνοιξη του 2024, ο Riviera Tower άρχισε να αλλάζει σταδιακά τον ορίζοντα της πρωτεύουσας. Οι πρώτοι όροφοι έγιναν ορατοί από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και κάθε μήνα το κτίριο κέρδιζε ύψος.

Τον Απρίλιο του 2024 είχαν ολοκληρωθεί οι πλάκες του τέταρτου ορόφου, ενώ οι βασικοί πυρήνες ανελκυστήρων και κλιμακοστασίων είχαν ήδη φτάσει έως τον όγδοο. Στη συνέχεια, ο πύργος συνέχισε να ανεβαίνει, μέχρι να φτάσει σήμερα στα 200 μέτρα.

Ένα τεχνικό στοίχημα για την Ελλάδα

Η κατασκευή του Riviera Tower αποτελεί παράλληλα μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική αγορά κατασκευών. Περισσότερες από 100 ειδικότητες, δεκάδες υπεργολάβοι και εκατοντάδες εργαζόμενοι συμμετέχουν καθημερινά στο έργο.

Πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, ειδικοί ενεργειακών συστημάτων, μηχανικοί προσόψεων, BIM specialists και επαγγελματίες στον τομέα της βιωσιμότητας συνεργάζονται σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε μεγάλης κλίμακας διεθνή έργα.

Από εργοτάξιο σε κατοικία

Πέρα από το τεχνικό του αποτύπωμα, ο Riviera Tower αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Οι κατοικίες διατέθηκαν στην αγορά ήδη από τα πρώτα στάδια του έργου, όταν ο πύργος υπήρχε ακόμη μόνο στα σχέδια. Σήμερα, καθώς ξεκινούν οι εργασίες για τις όψεις, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις εσωτερικές διαμορφώσεις, το εργοτάξιο αλλάζει χαρακτήρα.

Οι μελλοντικοί κάτοικοι επισκέπτονται πλέον το έργο, ενημερώνονται για την εξέλιξη των εργασιών και επιλέγουν στοιχεία των κατοικιών τους μέσα στα πλαίσια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Πράσινος σχεδιασμός με φόντο το Ελληνικό

Ο περιβάλλον χώρος του Riviera Tower σχεδιάστηκε από το γραφείο doxiadis+, με έμφαση στη μεσογειακή βλάστηση, το φυσικό φως και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού μικροκλίματος.

Οι φυτεύσεις βασίζονται κυρίως σε γηγενή είδη με χαμηλές ανάγκες άρδευσης, ενώ ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η πιστοποίηση LEED Gold αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο του βιώσιμου χαρακτήρα του έργου.

Ένα νέο τοπόσημο για την Αθήνα

Η κατασκευή του Riviera Tower έχει ήδη προκαλέσει συζήτηση για το μέλλον της Αθήνας, τη σχέση της πόλης με τα νέα αρχιτεκτονικά τοπόσημα και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει το παραλιακό μέτωπο.

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί, το μέγεθος του τεχνικού εγχειρήματος δεν αμφισβητείται. Πρόκειται για τον πρώτο οικιστικό ουρανοξύστη τέτοιου ύψους στην Ελλάδα, ένα έργο που εισάγει νέα δεδομένα στην κατασκευαστική αγορά και φέρνει στη χώρα διεθνή τεχνογνωσία.

Η παράδοση του Riviera Tower προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2027. Μέχρι τότε, το εργοτάξιο συνεχίζει να εξελίσσεται, όμως η εικόνα από την κορυφή των 200 μέτρων δείχνει ήδη κάτι περισσότερο από ένα κτίριο: την αλλαγή μιας ολόκληρης περιοχής και τη δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς για την Αθήνα.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ