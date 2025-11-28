Robbie Williams: Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για το ντεμπούτο της κόρης του και τα τρυφερά λόγια

Ο Robbie Williams μίλησε με υπερηφάνεια για την κόρη του Teddy που κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Tinsel Town». Ο Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός και η σύζυγός του Ayda Field συνόδευσαν την 13χρονη κόρη τους στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας χθες, 27 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο.

Η Teddy Williams πρωταγωνιστεί μαζί με τους ηθοποιούς Rebel Wilson, Kiefer Sutherland και Katherine Ryan στην εορταστική ταινία σε σκηνοθεσία του Chris Foggin, η οποία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Sky Cinema από τις 5 Δεκεμβρίου.

(Photo by Simon Ackerman/WireImage)

Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των Take That είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν αυτό που βλέπω σε αυτήν κάθε μέρα, δηλαδή πόσο ευγενική και πόσο συμπονετική και γεμάτη κατανόηση είναι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν».

Ο Sky κοινοποίησε βίντεο της οικογένειας κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί στο TikTok. «Μια ταλαντούχα οικογένεια. Δείτε την Τέντι Γουίλιαμς στο #TinselTown αυτά τα Χριστούγεννα» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης του δικτύου.