Ροδόπη: Νεκρός ο μαυρόγυπας που ακρωτηριάστηκε από ανεμογεννήτρια

Δεν τα κατάφερε τελικά ο μαυρόγυπας που τραυματίστηκε στο φτερό του σε ανεμογεννήτρια σε αιολικό πάρκο της Ροδόπης, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, ο μαυρόγυπας που βρέθηκε στις 20 Ιουλίου με κομμένο φτερό και του δόθηκε περίθαλψη από την οργάνωση ΑΝΙΜΑ, κατέληξε σήμερα υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Η Εταιρεία χαρακτηρίζει τον θάνατό του ως επανάληψη μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας, καθώς στον ίδιο αιολικό σταθμό έχει σημειωθεί και παλαιότερα αντίστοιχοι τραυματισμοί πουλιών.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Νεκρός Μαυρόγυπας που ακρωτηριάστηκε μετά από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια στη Ροδόπη κοντά στα Βουλγαρικά σύνορα!!

Ο Μαυρόγυπας βρέθηκε αρχικά ζωντανός στις 20 Ιουλίου, με κομμένη την φτερούγα του, περισυλλέχθηκε από το προσωπικό του ΟΦΥΠΕΚΑ και στάλθηκε άμεσα για περίθαλψη στην ΑΝΙΜΑ, αλλά τελικά χθες υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο θάνατος του εμβληματικού αυτού πουλιού μόνο απρόβλεπτο ατύχημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς ήταν επανάληψη μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας! Στον ίδιο αιολικό σταθμό, 5 χρόνια πριν είχε θανατωθεί ένα Όρνιο, το οποίο επίσης ακρωτηριάστηκε μετά από πρόσκρουση σε μια από τις ανεμογεννήτριες.

Και παρότι η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αιολικό σταθμό θεώρησε ότι έλαβε τα μέτρα της, τοποθετώντας αυτοματοποιημένα συστήματα με κάμερες για την αποτροπή προσκρούσεων στο μέλλον, τα συστήματα αποτροπής δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την πρόσκρουσή του. Ουδόλως απρόβλεπτο κι αυτό! Τουλάχιστον 5 αρπακτικά πουλιά και δεκάδες μικρόπουλα έχουν προσκρούσει σε ανεμογεννήτριες του Έβρου και της Ροδόπης που είχαν εγκατεστημένο σύστημα αποτροπής. Τα συστήματα αυτά δεν είναι πανάκεια, είναι απλώς εργαλεία που σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν την εξ’ αρχής ορθή χωροθέτηση των ανεμογεννητριών.

Πόσα ακόμη απειλούμενα πουλιά πρέπει να θανατωθούν για να ξυπνήσουν οι αρμόδιοι, να πάψουν να αδειοδοτούν και άλλες ανεμογεννήτριες ( 900 σχεδιάζονται στη Θράκη) και να λάβουν ισχυρότερα μέτρα για τις 276 που ήδη λειτουργούν;

Και επιτέλους, είναι τουλάχιστον κωμικοτραγικό όταν η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης γίνεται με τρόπο που αναιρεί πλήρως τις μακροχρόνιες εθνικές προσπάθειες για την προστασία απειλούμενων εμβληματικών ειδών, που είναι βασικό στοιχείο της φυσικής μας κληρονομιάς!»