Ροδόπη: Τραγικό τέλος για τον 84χρονο αγνοούμενο - Βρέθηκε μέσα στο τρακτέρ του στον ποταμό Λίσσο

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 84χρονου στη Ροδόπη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 8 Ιανουαρίου, με τον ηλικιωμένο να εντοπίζεται σήμερα, Πέμπτη (15/1), νεκρός μέσα στο τρακτέρ του, το οποίο είχε καταλήξει στον ποταμό Λίσσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρακτέρ βρέθηκε σε βάθος περίπου οκτώ μέτρων, καλυμμένο από φερτά υλικά και λάσπη. Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, ο 84χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό με το αγροτικό του όχημα.

Ωστόσο, στη μέση της διαδρομής το τρακτέρ ακινητοποιήθηκε, ενώ η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε ραγδαία άνοδο της στάθμης των υδάτων, με αποτέλεσμα το όχημα να καλυφθεί. Ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό και έχασε τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, από το πρωί της 8ης Ιανουαρίου είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της 4ης και 2ης ΕΜΑΚ, καθώς και της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Το τρακτέρ είχε εντοπιστεί από τις πρώτες ημέρες, ωστόσο η ανάσυρσή του κατέστη δυνατή σήμερα, Πέμπτη (15/1) το πρωί. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του 84χρονου στο εσωτερικό του οχήματος, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του.