Ροδόπη: Βελτίωση παρουσιάζει ο 17χρονος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

Ο 17χρονος που ανασύρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/6) χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Ροδόπης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή και να παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η πορεία του κρίνεται μέχρι στιγμής ικανοποιητική, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσωληνωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον συνεχιστεί η θετική εξέλιξη, αναφέρει η ΕΡΤ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της Αρωγής, όπου ο 17χρονος είχε μεταβεί για μπάνιο μαζί με δύο συνομήλικους φίλους του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η ναυαγοσώστρια της παραλίας, η οποία του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από εξειδικευμένη ομάδα πνευμονολόγων.