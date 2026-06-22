Ρόδος: Δίχρονο παιδί έπεσε από μπαλκόνι - Τι λένε οι γιατροί για την κατάστασή του

Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκε ένα αγόρι μόλις 2 ετών, μετά από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» της Ρόδου, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το αλβανικής καταγωγής αγοράκι έχει υποστεί κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου. Νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής του, με τις πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικές.

Παρά το ύψος της πτώσης, το παιδί δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρότερους τραυματισμούς, με τις ιατρικές εκτιμήσεις να δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της νοσηλείας του.