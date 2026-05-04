Ρόδος: Φίλη της μαχαίρωσε με μανία 42χρονη μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε οικία της Ρόδου, με μια γυναίκα να δέχεται αλλεπάλληλες μαχαιριές από γνωστή της και να σώζεται την τελευταία στιγμή χάρη στην ψυχραιμία της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Δημοκρατική, η παθούσα, ημεδαπή που γεννήθηκε το 1984, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στη συγκεκριμένη κατοικία, έχοντας αναλάβει τη φροντίδα δύο κατάκοιτων ατόμων.



Η δράστιδα, αλλοδαπή υπήκοος Αλβανίας που γεννήθηκε το 1972, φέρεται να έφτασε στο σπίτι ως γνώριμη της παθούσας, χωρίς να προκαλέσει την παραμικρή υποψία. Την οδήγησε στην κουζίνα και εκεί της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι. Η επίθεση ήταν σφοδρή με το θύμα να δέχεται τέσσερις μαχαιριές στο χέρι, στο πόδι, στον θώρακα και στα πλάγια του σώματος.

Μάλιστα, η δράστιδα, μετά την επίθεση, φέρεται να κλείδωσε την τραυματισμένη γυναίκα μέσα σε δωμάτιο της οικίας, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η παθούσα διατήρησε την ψυχραιμία της και κατάφερε να φτάσει σε σταθερό τηλέφωνο, από όπου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.



Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Η προσπάθεια εξαφάνισης των στοιχείων

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν εντύπωση στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση είναι η συμπεριφορά της δράστιδας αμέσως μετά την επίθεση. Φέρεται να γνώριζε ότι το σπίτι διέθετε σύστημα καμερών ασφαλείας. Έτσι, προτού αποχωρήσει, έκοψε τα καλώδια για να μην υπάρχει αποδεικτικό υλικό.

Η αυτόβουλη εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα

Λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση, η γυναίκα εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου συνελήφθη και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία σε βάρος της.

Το ψυχιατρικό προφίλ

Καθοριστικό στοιχείο που ρίχνει φως στο προφίλ της δράστιδας αποτελεί το ιστορικό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλοδαπή είχε εκδηλώσει στο παρελθόν πρόθεση να θέσει τέρμα στη ζωή της και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να αξιολογηθεί τόσο από τις ανακριτικές Αρχές όσο και από τη δικαιοσύνη, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τη συνολική εικόνα της υπόθεσης.

