Ρόδος: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον φίλο του που τον φιλοξενούσε

Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του, δέχθηκε σήμερα (8/6) λίγο μετά τις 8 το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος.

Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ενός άνδρα.

Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συνδέονταν με σχέση φιλίας, ενώ το θύμα φέρεται να είχε παραχωρήσει στέγη στον άλλον, φιλοξενώντας τον στον χώρο όπου διέμενε. Η συμβίωση αυτή, όπως προκύπτει, είχε εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, στοιχείο που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση.

Οι δύο άνδρες ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε. Κατά πληροφορίες της Δημοκρατικής, αμφότεροι ενδέχεται να τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, παράγοντας που εξετάζεται ως προς τον ρόλο που έπαιξε στην κλιμάκωση της έντασης. Σε κάποια στιγμή, και ενώ ο καβγάς είχε φτάσει σε οριακό σημείο, ο ένας από τους δύο φέρεται να έστρεψε μαχαίρι εναντίον του άλλου, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί και έχει οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για τα περαιτέρω.