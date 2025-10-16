Ρόδος: Μάχη στη ΜΕΘ δίνει η 3χρονη που βρέθηκε μέσα στην πισίνα - Επί 10 λεπτά γυρισμένη στο νερό

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Κρήτης, η 3χρονη Ματίλντα από τη Βρετανία, που μεταφέρθηκε εσπευσμένα την Τρίτη, αφού εντοπίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Cretalive, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, το παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα.

Για την υπόθεση, οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δύο συλλήψεις, του θείου του παιδιού, αλλά και του υπεύθυνου του ξενοδοχείου.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας πέριξ του χώρου που βρέθηκε το κοριτσάκι. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική της Ρόδου, από την προκαταρκτική ανάλυση του βίντεο προκύπτει ότι το παιδί βρισκόταν για τουλάχιστον 10 λεπτά μέσα στο νερό, αναποδογυρισμένο, χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων λεπτών, η μικρή βρισκόταν καλυμμένη από μια φουσκωτή κουλούρα, καθιστώντας την αόρατη!

Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξηγεί γιατί δεν έγινε αντιληπτό άμεσα το περιστατικό, αλλά εγείρει τεράστια ερωτήματα κυρίως ως προς την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας που ελήφθησαν...

Το χρονικό του περιστατικού

Όλα συνέβησαν την περασμένη Τρίτη 14 Οκτωβρίου σε ιδιωτική πισίνα σε ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο.

Η 3χρονη Ματίλντα βρισκόταν εκεί για διακοπές με την οικογένειά της από τη Βρετανία, όταν εντοπίστηκε αναίσθητη στον πυθμένα πισίνας, η οποία εξυπηρετεί τέσσερις σουίτες του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ ο θείος και άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στον χώρο της πισίνας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους, ούτε πώς βρέθηκε στο νερό χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι έδωσε Βρετανός γιατρός-επειγοντολόγος, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στο σημείο και έπεσε στο νερό για να τη βγάλει. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ), το παιδί δεν ανταποκρίθηκε.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα και η τρίχρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε. Οι γιατροί διέγνωσαν εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο.

Λίγες ώρες αργότερα, με εντολή του ΕΚΑΒ, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του παιδιού στην Κρήτη, όπου και μεταφέρθηκε το ίδιο βράδυ, συνοδευόμενο από τη μητέρα του και ομάδα γιατρών.

Εκεί, το παιδί υποβλήθηκε άμεσα σε αξονική τομογραφία, που έδειξε ίχνη λειτουργίας σε περιορισμένο τμήμα του εγκεφάλου.

«Το παιδί έφτασε γύρω στις 9 το βράδυ και μπήκε αμέσως στο χειρουργείο. Η αξονική έδειξε ελάχιστη δραστηριότητα σε τμήμα του εγκεφάλου. Προχωρήσαμε σε πολύωρη επέμβαση για την αποσυμφόρηση του εγκεφαλικού οιδήματος. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε», δήλωσε ο νευροχειρουργός και διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Οι συλλήψεις

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 54χρονου υπευθύνου του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δηλωμένου ως «αρμόδιου υπευθύνου» κατά τη διάρκεια του συμβάντος και του 44χρονου θείου της μικρής, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είχε την ευθύνη της επίβλεψης του παιδιού τη μοιραία στιγμή.

Αμφότεροι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας Ρόδου, ο οποίος, αφού μελέτησε τη δικογραφία, διέταξε τη διενέργεια κυρίας ανάκρισης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Δημοκρατική της Ρόδου, υπόλογοι στην υπόθεση φέρονται ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου και οι γονείς του παιδιού, 41 και 37 ετών.

Για την παρουσία ναυαγοσώστη

Την ίδια στιγμή, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας και του 54χρονου υπευθύνου του ξενοδοχείου που έχει συλληφθεί τονίζει ότι το περιστατικό συνέβη σε ιδιωτική πισίνα, η οποία, με βάση τη νομοθεσία, δεν απαιτεί την παρουσία ναυαγοσώστη.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές για να αξιολογηθούν και να κινηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.