Ρόδος: Μπετονιέρα έπεσε σε αυλή σπιτιού - Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός, «κόλλησε» το φρένο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όταν μπετονιέρα φορτωμένη με σκυρόδεμα κατέληξε μέσα στην αυλή σπιτιού στην περιοχή της Ιξιάς, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και «εισέβαλε» στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, με τον οδηγό να απεγκλωβίζεται τελικά με ελαφρύ τραυματισμό χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν μαρτυρίες που συγκέντρωσε η ΡΟΔΙΑΚΗ, μόλις δέκα λεπτά πριν το ατύχημα στην αυλή βρίσκονταν παιδιά που έπαιζαν, γεγονός που αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή.

Ο οδηγός φέρεται να υποστήριξε πως τα φρένα του οχήματος δεν λειτούργησαν λίγο πριν από στροφή, ενώ προσπάθησε ανεπιτυχώς να μειώσει ταχύτητα χρησιμοποιώντας το χειρόφρενο.

Η μπετονιέρα, η οποία με το φορτίο της φτάνει συνολικά τους 33 τόνους, παραμένει στο σημείο, με τις αρχές να σχεδιάζουν την απομάκρυνσή της με ειδικό γερανοφόρο όχημα. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο τεμαχισμού της.

Πρώτο στο σημείο έφτασε όχημα της ομάδας ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α, με τον οδηγό να ενημερώνει άμεσα το κέντρο της Πυροσβεστικής για την κατάσταση. Λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασε πυροσβεστικό όχημα από τη Φιλέρημο, με τους άνδρες της υπηρεσίας να προχωρούν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού του τραυματία οδηγού.

Ανακοίνωση του σωματείου

«Σε ανακοίνωση του σωματείου Οδηγών Χειριστών και λοιπών ειδικοτήτων « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» η οποία υπογράφεται από την πρόεδρο κ. Δημητρούλη Μανώλη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλη Νικολίτση, σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή στελέχη του σωματείου είναι παρόντες στο ατύχημα που σημειώθηκε εκφράζοντας έτσι τη συμπαράστασή τους στον συνάδελφο οδηγό σε βαρέου τύπου οχήματος.

Τα στελέχη του σωματείου, παρακολουθούν τις εξελίξεις και έχουν ήδη ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν ότι προβλέπεται.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου αλλά και αστυνομία για τη συνδρομή βοήθειας. Από το ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αυλή σπιτιού έξω από το οποίο έγινε το συμβάν.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση.»