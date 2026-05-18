Ρόδος: «Πέρασε με πράσινο, του αρέσει η ταχύτητα», λέει η αδερφή του 44χρονου για το φονικό τροχαίο

Την αδυναμία του 44χρονου οδηγού, που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, στις υψηλές ταχύτητες, επιβεβαιώνει η αδερφή του, μεταφέροντας τη δική του εκδοχή για το πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, την Κυριακή 17 Μαΐου.

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα... μου έκοψε το δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει. Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα», δήλωσε η αδερφή του 44χρονου, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

Φωτό: rodiaki.gr

«Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί», πρόσθεσε. Μάλιστα, αναφέρει ότι ο αδερφός της, της είπε ότι «δεν έτρεχε» τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου και ότι πέρασε με πράσινο.

«Έχει δύο παιδιά. Έχει δυο επιχειρήσεις», είπε για τον αδερφό της, τονίζοντας ότι είναι «επαγγελματίας οδηγός». «Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει γιατί πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες».

«Η ταχύτητα είναι ταχύτητα. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό, το καταλαβαίνω. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα», σημείωσε.

Συγκλονίζει το βίντεο ντουκουμέντο από την τραγωδία

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικό είναι το βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, το οποίο δείχνει τη στιγμή που το όχημα του 44χρονου συγκρούεται με το αυτοκίνητα στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη.

Στο βίντεο φαίνεται ο 44χρονος να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χαρακτηριστικός είναι ο ήχος που κάνει το αυτοκίνητό του, προτού διεμβολίσει το άλλο όχημα με τραγική κατάληξη.

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης pic.twitter.com/7a2qsnJknd — Flash.gr (@flashgrofficial) May 18, 2026

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας γυναίκας λίγο πριν το τραγικό περιστατικό, η οποία ανέφερε ότι είδε το αυτοκίνητο του 44χρονου να προσπερνά τα άλλα οχήματα στον δρόμο, κάνοντας ζιγκ ζαγκ, με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή. Ο φερόμενος δράστης παραπέμφθηκε στην ανάκριση και ζήτησε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη (20/5) προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του.