Ρόδος: Πώς ο 45χρονος πήγε να ρίξει στον γκρεμό γυναίκα και παιδί - «Τσαντίστηκα με αυτά που έλεγε»

Στο φως έρχεται το παρασκήνιο της σοκαριστικής υπόθεσης μιας παραλίγο διπλής δολοφονίας ενός παιδιού και μιας μητέρας από τον πρώην σύζυγό της στη Ρόδο, ο οποίος βρισκόταν μαζί τους στο ίδιο αυτοκίνητο και επιχείρησε να το ρίξει σε γκρεμό.

Αφού απέτυχε στη δολοφονική του προσπάθεια, ο 45χρονος άνδρας επέστρεψε με δικό του όχημα στο σημείο, «βουτώντας» ο ίδιος με το αυτοκίνητο σε γκρεμό βάθους 60 μέτρων. Ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ έκτοτε νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική. Πλέον αντιμετωπίζει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της επικίνδυνης οδήγησης, της παράβασης της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το σημείο που έγινε η απόπειρα διπλής δολοφονίας. Διακρίνεται το αυτοκίνητο πάνω από τον γκρεμό. Πηγή: Δημοκρατική της Ρόδου

Η γνωριμία που κατέληξε σε απόπειρα δολοφονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής, το ζευγάρι γνωρίστηκε στις αρχές του 2022, ενώ λίγους μήνες αργότερα υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης και στα τέλη της ίδιας χρονιάς ήρθε στον κόσμο ο γιος τους. Η οικογένεια έμενε στο σπίτι του 45χρονου άνδρα.

Ωστόσο, η συμβίωση φαίνεται ότι ξεκίνησε να έχει προβλήματα ήδη από τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού. Μετά τα Χριστούγεννα του 2025, αποφάσισαν να χωρίσουν, ενώ εξακολούθησαν αρχικά να μένουν στο ίδιο σπίτι. Παρά τις προσπάθειες των δικηγόρων τους, δεν υπήρξε συμφωνία για την επιμέλεια του παιδιού και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε τον περασμένο Μάρτιο, η επιμέλεια του 3χρονου αγοριού ανατέθηκε στην 33χρονη μητέρα, με τόπο διαμονής την οικία της, ενώ ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα κάποιες ημέρες και ώρες την εβδομάδα. Για την υπόθεση, αναμενόταν δικάσιμος τον Μάιο.

Το χρονικό της απόπειρας δολοφονίας

Όπως φαίνεται, ωστόσο, ο 45χρονος δεν άντεξε την αποχώρηση της πρώην συζύγου του από το σπίτι μαζί με το παιδί, προχωρώντας στην εγκληματική του πράξη. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι, το μοιραίο αποφεύχθηκε έπειτα από μάχη που έγινε μεταξύ του ίδιου και της πρώην συζύγου του.

Αρχικά, η μητέρα του 3χρονου μετέβη με το αυτοκίνητό της στο σπίτι του 45χρονου για να παραλάβει τον γιο τους. Στο αυτοκίνητο ζήτησε να επιβιβαστεί και ο άνδρας προκειμένου η γυναίκα να τον μεταφέρει στον χώρο στάθμευσης πλησίον του αρχαίου σταδίου, στην περιοχή του Μοντε Σμιθ.

Ενώ το όχημα κινείτο σε κεντρική οδό της περιοχής, με κατεύθυνση προς την πόλη της Ρόδου και είχε πλησιάσει στο ύψος ενός κυκλικού κόμβου, ο 45χρονος, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η ίδια η οδηγός, έπιασε αιφνιδιαστικά το τιμόνι και το έστριψε με δύναμη προς την πλευρά όπου ανοίγεται ο γκρεμός, με σκοπό να ρίξει το αυτοκίνητο, μαζί με την ίδια και το ανήλικο παιδί τους, στο κενό.

Η οδηγός, αντιδρώντας ενστικτωδώς, γύρισε με δύναμη το τιμόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση με αποτέλεσμα το όχημα να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας υλικές ζημιές στον καθρέφτη του.

Τότε ο 45χρονος, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη εν κινήσει, σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, «καβάλησε» το κάθισμα του οδηγού και την ίδια και επιχείρησε να φτάσει με το πόδι του τα πετάλια, προκειμένου, όπως διατείνεται η μητέρα του παιδιού, να πατήσει το γκάζι και να ολοκληρώσει την εκτροπή στον γκρεμό. Ωστόσο, επειδή το όχημα διαθέτει σύστημα start - stop, ο κινητήρας έσβησε αυτόματα τη στιγμή που εκείνος πάτησε τα πετάλια.

Στη συνέχεια, ο 45χρονος αποβιβάστηκε από το όχημα και πήγε στο σπίτι του, όπου επιβιβάστηκε σε δικό του αυτοκίνητο. Λίγη ώρα αργότερα, κινούμενος στον ίδιο δρόμο όπου είχε εκτυλιχθεί το πρώτο περιστατικό, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 60 μέτρων.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν το όχημα στη χαράδρα. Κατά τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, έντονη οσμή οινοπνεύματος, ενώ ο 45χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα.

«Τσαντίστηκα με αυτά που έλεγε»

Ο 45χρονος, ο οποίος κατέληξε φρουρούμενος στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, φέρεται να υποστήριξε πως, όταν η πρώην σύζυγός του ήρθε να πάρει το παιδί, εκείνος ήθελε να μιλήσει μαζί της για το διαζύγιο και προφασίστηκε ότι είχε αφήσει τη μοτοσικλέτα του στον χώρο στάθμευσης του αρχαίου σταδίου, ώστε εκείνη να τον μεταφέρει εκεί.

Παραδέχθηκε ότι έπιασε το τιμόνι και το έστριψε αριστερά, καθώς, σύμφωνα με τη φράση που χρησιμοποίησε, «τσαντίστηκε με αυτά που έλεγε» η εν διαστάσει σύζυγός του. Παραδέχθηκε επίσης ότι το συμβάν έγινε εκούσια και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ή λανθασμένο χειρισμό. Υποστήριξε όμως ότι δεν είχε πρόθεση να ρίξει το αυτοκίνητο της εν διαστάσει συζύγου του στον γκρεμό.

Ως προς τη δική του εκτροπή, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της οδήγησης κατανάλωσε σχεδόν όλο το περιεχόμενο μπουκαλιού κρασιού και δύο χάπια από συγκεκριμένο σκεύασμα. Ανέφερε ότι, λόγω της πτώσης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, και πως αυτοτραυματίστηκε χρησιμοποιώντας το πολυεργαλείο που βρέθηκε στο σημείο, σε κοιλιά, στήθος και λαιμό.

Πρόσθεσε ότι έχει διαγνωστεί εδώ και 7 περίπου χρόνια με ψυχολογικά προβλήματα και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Του απαγορεύτηκε να πλησιάζει την 33χρονη και το παιδί

Ενώ είναι αντιμέτωπος πλέον με βαριά ποινικά αδικήματα, η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου του επέβαλε επίσης περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα της 33χρονης και του ανηλίκου τέκνου, απαγορεύθηκε στον κατηγορούμενο να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων χωρίς τη συναίνεσή της, καθώς και το ανήλικο τέκνο χωρίς την παρουσία της ίδιας ή άλλου ενηλίκου.