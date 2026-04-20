Ρόδος: Στη φυλακή 56χρονος που βίαζε την κόρη του με την οποία είχε αποκτήσει παιδί

10 χρόνια φυλάκιση επέβαλε τη Δευτέρα 20 Απριλίου το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω σε έναν 56χρονο κάτοικο Ρόδου ο οποίος φέρει βαρύτατες κατηγορίες για αιμομιξία και βιασμό της κόρης του.

Την ίδια ώρα, οι δικαστές καταδίκασαν σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και την κόρη του, με την οποία μάλιστα είχαν αποκτήσει και ένα παιδί.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 56χρονος ομολόγησε για τις πράξεις του ενώπιον του δικαστηρίου αναφέροντας ότι στο παρελθόν διατηρούσε ερωτική σχέση με την κόρη του για κάποιο χρονικό διάστημα. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της ίδιας της κόρης, η οποία εμπιστεύτηκε όσα περνούσε σε μία φίλη της. Στη συνέχεια εκδόθηκε βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου στις 5 Φεβρουαρίου 2026, με το οποίο παραπέμφθηκαν σε δίκη, και ακολούθησαν οι σχετικές διώξεις εις βάρος τους.

Ο 56χρονος συνελήφθη αρχικά στις 27 Νοεμβρίου 2025, κατόπιν εντάλματος που είχε εκδώσει ο ανακριτής Ρόδου, και από τότε παρέμεινε προφυλακισμένος.

Η ίδια ανέφερε ότι η όλη κατάσταση ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών. Όπως είχε δηλώσει, οι γονείς της είχαν ήδη χωρίσει, και ως ανήλικη τότε, ζούσε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της.

Στην καταγγελία της είχε αποκαλύψει ότι για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να τη βιάζει σε καθημερινή βάση με αποτέλεσμα να αποκτήσουν και ένα παιδί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ