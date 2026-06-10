Ρόδος: Συνελήφθη ξανά ο 45χρονος για το τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη

Νέα εξέλιξη καταγράφηκε στην υπόθεση του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος που συγκλόνισε τη Ρόδο στα μέσα Μαΐου, στοιχίζοντας τη ζωή σε μια 57χρονη γυναίκα και την 26χρονη κόρη της στην περιοχή των Αφάντου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του rodiaki.gr, ο 45χρονος οδηγός, που κατηγορείται για το δυστύχημα σε βαθμό κακουργήματος, συνελήφθη εκ νέου την Τρίτη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, καθώς φέρεται να παραβίασε περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Μαΐου ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του, η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και η ρητή απαγόρευση χρήσης οποιουδήποτε μηχανοκίνητου μέσου.

Παρά τους περιορισμούς που του είχαν επιβληθεί, ο 45χρονος εντοπίστηκε χθες λίγο μετά τις 15:00 σε επιχείρηση που διαθέτει οχήματα. Η παρουσία του στο συγκεκριμένο χώρο κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του για παραβίαση των όρων που είχε θέσει η Δικαιοσύνη.

Ο 45χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, καθώς και για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σε σχέση με το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στη μητέρα και την κόρη, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία της Ρόδου.

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπιστώθηκε η παραβίαση των περιοριστικών όρων, ενώ αναμένονται οι επόμενες νομικές ενέργειες σε βάρος του κατηγορούμενου.