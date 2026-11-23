Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Ρόδο, όταν ένα νήπιο παρέμεινε μέσα σε σχολικό λεωφορείο, ενώ το όχημα το είχε μεταφέρει στο νηπιαγωγείο όπου φοιτά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το παιδί δεν κατέβηκε από το λεωφορείο κατά την άφιξή του στο σχολείο, με αποτέλεσμα να παραμείνει μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια, ο οδηγός στάθμευσε το όχημα σε άλλο σημείο της πόλης, χωρίς να αντιληφθεί ότι το νήπιο βρισκόταν ακόμη στο εσωτερικό του.

Το παιδί κατάφερε να βγει από το λεωφορείο και έγινε αντιληπτό από πολίτη, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο, πιστεύοντας ότι ήταν μαθητής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ακολούθησε ενημέρωση της αστυνομίας και των γονέων του, οι οποίοι έσπευσαν να το παραλάβουν.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου για το αδίκημα της έκθεσης. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ωστόσο αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.