Ρόλο διαμεσολαβητή διεκδικεί ο Πούτιν στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει στο αποτέλεσμα που προσπαθούσαν να αποτρέψουν, ωθώντας τόσο το Ιράν όσο και τους γείτονές του να επιδιώξουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - κάτι που η Τεχεράνη αρνείται - ως έναν από τους λόγους για τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιθέσεις, πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.



Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η λογική συνέπεια θα ήταν να «εμφανιστούν δυνάμεις στο Ιράν... που θα υποστηρίζουν ακριβώς αυτό που οι Αμερικανοί θέλουν να αποφύγουν – την απόκτηση πυρηνικής βόμβας. Διότι οι ΗΠΑ δεν επιτίθενται σε όσους διαθέτουν πυρηνικές βόμβες». «Ο φαινομενικά παράδοξος και ευγενής στόχος της έναρξης ενός πολέμου για την πρόληψη της διάδοσης των πυρηνικών όπλων θα μπορούσε να προκαλέσει εντελώς αντίθετες τάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, δε, ότι η Μόσχα δεν έχει δει ακόμη καμία απόδειξη ότι το Ιράν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ θεωρείται ευρέως ως το μόνο κράτος της περιοχής που διαθέτει πυρηνικά όπλα, κάτι που δεν επιβεβαιώνει ούτε αρνείται.

Η Ρωσία έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν, το οποίο θεωρεί κρίσιμο για τη διατήρηση της επιρροής της στη Μέση Ανατολή, ειδικά από τότε που ο κοινός σύμμαχός τους, ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε τον θάνατο του Χαμενεΐ «κυνική δολοφονία». Η Μόσχα έχει ζητήσει την άμεση παύση των εχθροπραξιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι «ο Πούτιν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει τουλάχιστον σε μια μικρή χαλάρωση των εντάσεων».