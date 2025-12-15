Ρόμα: Πρωτότυπος τρόπος ανακοίνωσης της εντεκάδας - Έβαλε μικρούς φίλους να ζωγραφίσουν τους παίκτες

Με μια διαφορετική και άκρως ευρηματική προσέγγιση, η Ρόμα παρουσίασε την αρχική της ενδεκάδα για την αναμέτρηση απέναντι στην Κόμο στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της Σέριε Α, κερδίζοντας τις εντυπώσεις πριν από τη σέντρα.

Οι «τζαλορόσι» επέλεξαν να αφήσουν στην άκρη τα συνηθισμένα γραφικά και εμπιστεύτηκαν τη δημιουργικότητα παιδιών, τα οποία ζωγράφισαν τους 11 παίκτες που θα ξεκινούσαν στο παιχνίδι.

Οι ζωγραφιές αναρτήθηκαν στα επίσημα κανάλια της ομάδας και έγιναν άμεσα viral, αποσπώντας θετικά σχόλια από φιλάθλους. Η συγκεκριμένη κίνηση ανέδειξε τη σύνδεση του συλλόγου με τη νέα γενιά, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε έναν διαφορετικό τόνο στην προαναγγελία του αγώνα, αποδεικνύοντας ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να εκφραστεί με φαντασία και συναίσθημα.