Την ευθύνη για το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο οποίο η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους συνδέθηκε με το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι GTA 6, ανέλαβε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (26/11) στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, ο Νίκος Ρωμανός παραδέχθηκε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης θα μπορούσε να είναι διαφορετική, επιμένοντας ωστόσο ότι οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ήταν υπερβολικές.

«Εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επικοινωνιακή επιλογή που προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση.

Δείτε τη δήλωσε από το 0’16”:

«Θα μπορούσε να είναι άλλο το hook»

Αναφερόμενος στην επιλογή να ξεκινά το βίντεο με αναφορά στο GTA 6, ο κ. Ρωμανός αναγνώρισε ότι θα μπορούσε να είχε επιλεγεί διαφορετικό επικοινωνιακό τέχνασμα.

«Θα μπορούσε να ήταν άλλο το hook, αλήθεια είναι αυτό», σημείωσε, χρησιμοποιώντας τον όρο που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να τραβηχτεί η προσοχή του κοινού στα πρώτα δευτερόλεπτα ενός βίντεο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αντίδραση που ακολούθησε ήταν δυσανάλογη, επικαλούμενος τη χρήση αντίστοιχων διαδικτυακών τάσεων από πολιτικούς ηγέτες και διεθνείς οργανισμούς.

«Θεωρώ όμως ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση, γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι ηγέτες και οργανώσεις και δεν είδα να υπάρχει αυτή η αντίδραση», ανέφερε, προσθέτοντας με νόημα: «Αλλά εντάξει, δεν είμαι αντικειμενικός».

Το βίντεο με τα 400 ευρώ και το GTA 6 που προκάλεσε αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη αφορούσε την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ που καταβλήθηκε σε δικαιούχους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο πολυαναμενόμενο GTA 6, προτείνοντας ουσιαστικά στους παππούδες και τις γιαγιάδες να αξιοποιήσουν την ενίσχυση για να αγοράσουν το παιχνίδι στα εγγόνια τους.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με βασικό σημείο κριτικής το γεγονός ότι το GTA 6 έχει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18 και περιλαμβάνει βίαιο περιεχόμενο, ενώ η κυβέρνηση έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου.