Ρομέο Μπέκαμ: Το ντεμπούτο στην υποκριτική και ο έρωτας με super star του τένις

Το ντεμπούτο του στην υποκριτική είναι έτοιμος να κάνει ο Ρομέο Μπέκαμ, στην ταινία «Forty Love» και η Studiocanal έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα του 22χρονου γιου της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ από τη νέα ταινία, την οποία σκηνοθετεί ο γνωστός φωτογράφος μόδας Pierre-Ange Carlotti.

Ο 23χρονος πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τον 24χρονο Γάλλο ηθοποιό Πολ Κίρσερ και η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον χαρακτήρα του Πολ, τον Σάσα Γκάλο, έναν σούπερ σταρ του τένις που προπονείται με τον πατέρα του για να κερδίσει ένα σημαντικό τρόπαιο στο Παρίσι και είναι ενοχλημένος από την άφιξη ενός νέου αντιπάλου - τον οποίο υποδύεται ο Ρομέο Μπέκαμ.

Η ταινία περιγράφεται ως ταινία που διαθέτει «σπάνια τρυφερότητα, μελαγχολία και δύναμη» και η σύνοψη αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο πρωταγωνιστής για πρώτη φορά, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής φύσης - τον έρωτα. Μια δύναμη τόσο συναρπαστική όσο και αποσταθεροποιητική και πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχει συναντήσει μέχρι σήμερα μέσα στο γήπεδο».

Romeo Beckham to make his acting debut in romance ‘FORTY LOVE.’



It follows a tennis prodigy (Paul Kircher) who finds his world upended when a charismatic rival (Beckham) enters his life, forcing him to confront a challenge greater than any match: love.



(https://t.co/65OixiGh9a) pic.twitter.com/qWcjDI41GX — Film Updates (@FilmUpdates) June 22, 2026

Θυμίζουμε ότι η καριέρα του Ρομέο - μέχρι στιγμής - είχε δύο σταθμούς, το μόντελινγκ και το ποδόσφαιρο και μάλιστα έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα brand παγκοσμίως, όπως Yves Saint Laurent και Balenciaga, ενώ εδώ και αρκετό καιρό είναι το πρόσωπο της καμπάνιας του οίκου Burberry.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο τότε 22χρονος έκανε το ντεμπούτο του στην επίδειξη μόδας του Demna για τον οίκο Balenciaga για την άνοιξη/καλοκαίρι 2025 στο Παρίσι, ενώ την επόμενη σεζόν, ακολούθησε μια έκπληξη στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, όπου περπάτησε στη επίδειξη μόδας Versace Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025.