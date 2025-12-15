Ρομπ Ράινερ: Ποιος είναι ο γιος του, Νικ, που τον δολοφόνησε - Το προσωπικό σενάριο που έγινε ταινία

Την ίδια ώρα, που το Χόλιγουντ βρίσκεται σε σοκ από την είδηση θανάτου του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ, στο σπίτι τους στο Brentwood την Κυριακή (14/12), το κουβάρι σχετικά με τον Νικ Ράινερ που κρατείται για τη δολοφονία, έχει αρχίσει να ξετυλίγεται, με νέα στοιχεία να γίνονται γνωστά.

Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι έφερε τραύματα από μαχαίρι με τη Διεύθυνση Ληστειών-Ανθρωποκτονιών του Λος Άντζελες να διεξάγει έρευνα για το περιστατικό. Λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου, το «People» ανέφερε ότι ο γιος τους Νικ φέρεται να είναι ο δράστης, με τις Αρχές να τον έχουν υπό κράτηση έως ότου να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες.

Ο Ράινερ και η Σίνγκερ ήταν παντρεμένοι για 35 χρόνια και είχαν τέσσερα παιδιά: τους Τζέικ και Νικ, τη Ρόμι και την κόρη του Ρομπ, Τρέισι, από προηγούμενο γάμο με την Πένι Μάρσαλ.

Η μάχη με τα ναρκωτικά

Ο Νικ Ράινερ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη χρόνια εξάρτησή του από ναρκωτικά, που ξεκίνησε στην εφηβεία. Έχει γεννηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε κάνει περισσότερες από 12 διαμονές σε κέντρα αποτοξίνωσης.

«Ήμουν άστεγος στο Μέιν, στο Νιου Τζέρσεϊ, στο Τέξας», είχε δηλώσει το 2016 στο People. «Περνούσα εβδομάδες στον δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό».

Η έλλειψη στέγης ήταν συνέπεια της απόφασής του να μην επιστρέψει σε προγράμματα απεξάρτησης. «Αν ήθελα να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο, έπρεπε να μείνω άστεγος», εξήγησε.

Το σενάριο που έγινε ταινία

Κατά τη διάρκεια της μάχης του με τα ναρκωτικά, ο Νικ άρχισε να γράφει το σενάριο «Being Charlie», το οποίο σκηνοθέτησε ο Ρομπ Ράινερ. Η ταινία βασίστηκε ελεύθερα στη ζωή του Νικ και στις προσωπικές του μάχες.

Ο Ρομπ είχε χαρακτηρίσει την ταινία ως την πιο προσωπική που έχει σκηνοθετήσει ποτέ. Ο Νικ περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές: «Όταν ήμουν εκεί έξω, θα μπορούσα να είχα πεθάνει. Είναι όλα θέμα τύχης».

Η ταινία βοήθησε επίσης τον Νικ να νιώσει πιο κοντά στον πατέρα του, παρότι κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας «δεν είχαν δεθεί πολύ».

Ο Ρομπ Ράινερ είχε δηλώσει για τον Νικ ότι ήταν «η καρδιά και η ψυχή της ταινίας», εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τον γιο του.