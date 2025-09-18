Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Αποκαλύφθηκαν τα σχέδια της κηδείας του - Η τελευταία επιθυμία και ο εφιάλτης του

Μια εντελώς ασυνήθιστη κηδεία για τα δεδομένα των αστέρων του Χόλιγουντ, θα είναι αυτή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών. Το ρεπορτάζ του RadarOnLine αποκάλυψε ότι η τελευταία του κατοικία θα είναι στη Γιούτα, τον τόπο που αγάπησε και έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του.

Ο προσωπικός εκπρόσωπος του διάσημου πρωταγωνιστή του «Butch Cassidy» και του «Sundance Kid» επιβεβαίωσε: «Η κηδεία θα γίνει χωρίς κόκκινα χαλιά. Χωρίς κάμερες. Χωρίς «τσίρκο» του Χόλιγουντ. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα».

«Αυτός ακριβώς ήταν ο Μπομπ... Μισούσε τον θόρυβο της διασημότητας. Το Σάντανς ήταν το καταφύγιό του και εκεί ήθελε να τελειώσει η ιστορία του» θα πει ένας παλιός τους φίλος που τον γνώριζε καλά.

Σύμφωνα με τον Ρομπ Σάτερ, που γράφει στο Substack «η σύζυγος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Sibylle, οι κόρες του Shauna και Amy, και τα επτά εγγόνια του θα συγκεντρωθούν στα βουνά της Γιούτα για μια διακριτική τελετή προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο πατέρα και παππού τους».

Πηγή που γνωρίζει καλά την οικογένεια τόνισε επίσης: Δεν θα υπάρξει παρέλαση A - Listers. Αυτός ήταν ο εφιάλτης του. Ήθελε ηρεμία και όχι μεγαλοπρέπεια».